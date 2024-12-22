Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона предлагает новый контракт суперзвезде. Раскрыты некоторые детали
Испания
22 декабря 2024, 12:11 |
74
0

Барселона предлагает новый контракт суперзвезде. Раскрыты некоторые детали

Ламин Ямал близок к продлению контракта с «Барселоной»

22 декабря 2024, 12:11 |
74
0
Барселона предлагает новый контракт суперзвезде. Раскрыты некоторые детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский вундеркинд Ламин Ямал близок к продлению контракта с каталонской «Барселоной». Об этом пишет известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, новый контракт испанского «вингера» с «сине-гранатовыми» будет рассчитан до лета 2030 года. О финансовых аспектах будущего соглашения нет никакой информации.

В текущем сезоне провел 21 матч за "Барселону". В его активе 6 голых и 12 ассистов. Сейчас каталонцы занимают второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 19 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» призывают уволить Ханси Флика после поражения мадридскому «Атлетико» в Ла Лиге.

По теме:
«Он умер». Симеоне признался, кому посвятил победу над Барселоной
«Должно быть стыдно». Ван Бастен разнес Атлетико после победы над Барсой
Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ламин Ямал Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Николо Скира
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Наш чемпион». Полесье поздравило Усика с победой над Фьюри
Футбол | 22 декабря 2024, 11:17 0
«Наш чемпион». Полесье поздравило Усика с победой над Фьюри
«Наш чемпион». Полесье поздравило Усика с победой над Фьюри

Усик покорил сердца многих фанатов

Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Бокс | 22 декабря 2024, 08:30 3
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри

Энтони насчитал победу Александра 115:114

ФОТО. Тайсон подошел к Усику, когда тот стоял на коленях после боя
Бокс | 22.12.2024, 01:40
ФОТО. Тайсон подошел к Усику, когда тот стоял на коленях после боя
ФОТО. Тайсон подошел к Усику, когда тот стоял на коленях после боя
Александр КРАСЮК: «Благодаря Усику имя Мазепы возвращается»
Бокс | 22.12.2024, 08:32
Александр КРАСЮК: «Благодаря Усику имя Мазепы возвращается»
Александр КРАСЮК: «Благодаря Усику имя Мазепы возвращается»
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Бокс | 21.12.2024, 20:33
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
21.12.2024, 20:09 11
Футбол
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
22.12.2024, 01:31 162
Бокс
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
20.12.2024, 23:15 2
Бокс
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 14
Футбол
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
21.12.2024, 08:54 2
Бокс
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
20.12.2024, 13:03 24
Футбол
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
21.12.2024, 10:32 27
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
22.12.2024, 00:10 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем