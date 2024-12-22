Барселона предлагает новый контракт суперзвезде. Раскрыты некоторые детали

Испанский вундеркинд Ламин Ямал близок к продлению контракта с каталонской «Барселоной». Об этом пишет известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, новый контракт испанского «вингера» с «сине-гранатовыми» будет рассчитан до лета 2030 года. О финансовых аспектах будущего соглашения нет никакой информации.

В текущем сезоне провел 21 матч за "Барселону". В его активе 6 голых и 12 ассистов. Сейчас каталонцы занимают второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 19 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» призывают уволить Ханси Флика после поражения мадридскому «Атлетико» в Ла Лиге.