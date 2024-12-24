Коло-Коло и Васко да Гама интересен хав, ставший находкой селекции Динамо

32-летний уругвайский полузащитник Карлос де Пена, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», пользуется спросом на трансферном рынке.

До 31 декабря у де Пены действует контракт с бразильским клубом «Баия», однако он не будет продлен, и Карлос сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В настоящий момент наиболее серьезный интерес к де Пене проявляет чилийский «Коло-Коло». В этом клубе особенно довольны возможностью подписать футболиста бесплатно, а также тем, что Карлос способен сыграть как слева на фланге, так и в центре поля.

Также некоторый интерес к подписанию де Пены, по данным бразильских источников, проявляет «Васко да Гама».

Напомним, де Пена перешел в «Динамо» свободным агентом 2019 года и пробыл в Киеве вплоть до апреля 2022-го, после чего покинул стан «бело-синих» свободным агентом. Трансфер Карлоса, по мнению многих экспертов, является одним из наиболее успешных, с точки зрения затрат на его подписание и содержание, за последние годы.