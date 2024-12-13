ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Динамо покинул бразильский клуб. Куда дальше?

Бывший легионер киевского «Динамо» Карлос Де Пена снова находится в статусе свободного агента – его контракт с ФК «Баия» истекает 31 декабря 2024 года, но игрок уже попрощался с командой.

«Пора прощаться с Баией. Я хочу поблагодарить всех в клубе, каждого сотрудника и особенно моих товарищей по команде, которые сделали мою повседневную жизнь проще.

Спасибо от всего сердца замечательным фанатам, которые поддерживают меня всегда! Я рад, что цель была достигнута. Я всегда желаю клубу всего лучшего в будущем и очень благодарен за то, что играл за него. Теперь пришло время для нового вызова».

Карлос Де Пена присоединился к бразильскому клубу в апреле 2024 как свободный агент. Уругваец провел за бразильский клуб 36 матчей, забив один гол и отдав четыре ассиста.