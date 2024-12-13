ФОТО. Девушка звезды Динамо продолжает поджигать сети откровенным контентом

Кристина Крыжановская, скандальная девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, опубликовала на свою страницу в Instagram еще серию горячих фотографий.

На первой фотографии девушка почти во весь рост позирует в откровенном наряде, а на втором снимке она полностью обнаженная находится в ванной. Фото сделано со спины, поэтому подписчики могут увидеть татуировку, которая идет у Кристины от шеи и до самых ягодиц вдоль позвоночника.

Напомним, Кристина Крыжановская является бывшей девушкой футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – экс-одноклубника Герреро. Также Кристина недавно рассказывала, что к ней, уже во время отношений с Эдуардо, «подкатывали» несколько игроков «Динамо».

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