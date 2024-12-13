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  4. ФОТО. Девушка звезды Динамо продолжает поджигать сети откровенным контентом
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 12:07 |
2032
5

ФОТО. Девушка звезды Динамо продолжает поджигать сети откровенным контентом

Кристина Крыжановская любит позировать обнаженной для своего Instagram

13 декабря 2024, 12:07 |
2032
5
ФОТО. Девушка звезды Динамо продолжает поджигать сети откровенным контентом
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская, скандальная девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, опубликовала на свою страницу в Instagram еще серию горячих фотографий.

На первой фотографии девушка почти во весь рост позирует в откровенном наряде, а на втором снимке она полностью обнаженная находится в ванной. Фото сделано со спины, поэтому подписчики могут увидеть татуировку, которая идет у Кристины от шеи и до самых ягодиц вдоль позвоночника.

Напомним, Кристина Крыжановская является бывшей девушкой футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – экс-одноклубника Герреро. Также Кристина недавно рассказывала, что к ней, уже во время отношений с Эдуардо, «подкатывали» несколько игроков «Динамо».

ФОТО. Девушка звезды Динамо продолжает поджигать сети откровенным контентом

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Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига lifestyle Эдуардо Герреро
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 5
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v.s0312
Дівчина гарна! От тільки назвати Герреро зіркою Динамо,якось дуже сумнівно!!!
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+1
Gargantua81
хороша шкура.
Герреро конечно потом на поле выглядит высосаным до капли
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-1
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