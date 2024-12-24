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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 24 декабря 2024, 20:30
308
0

В УПЛ назвали лучшего футболиста и тренера декабря. Они из одного клуба

Егор Твердохлеб и Юрий Вернидуб из Кривбасса признаны лучшими в месяце

24 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 24 декабря 2024, 20:30
308
0
В УПЛ назвали лучшего футболиста и тренера декабря. Они из одного клуба
УПЛ. Егор Твердохлеб и Юрий Вернидуб

Егор Твердохлеб и Юрий Вернидуб из Кривбасса стали лучшими игроком и тренером УПЛ в декабре 2024 года.

Украинская Премьер-лига провела голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

В финальный раунд (топ-4 игрока и топ-4 тренера) вышли представители 5 клубов – Динамо, Кривбасс, Заря, Левый Берег, Оболонь.

Лучший игрок декабря. Результаты голосования

  • Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог) – 40,8%
  • Владислав Ванат (Динамо Киев) – 31,5%
  • Сидней Силва Сантос (Левый Берег Киев) – 23,2%
  • Петар Мичин (Заря Луганск) – 4,5%

Лучший тренер декабря. Результаты голосования

  • Юрий Вернидуб (Кривбасс Кривой Рог) – 36,2%
  • Александр Шовковский (Динамо Киев) – 28,9%
  • Виталий Первак (Левый Берег Киев) – 21,9%
  • Сергей Шищенко (Оболонь Киев) – 13%

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лучший игрок Сергей Шищенко Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Оболонь Киев лучший тренер Владислав Ванат Виталий Первак Сиднней Силва Сантос Левый Берег Киев Егор Твердохлеб Петар Мичин
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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