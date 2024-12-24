В УПЛ назвали лучшего футболиста и тренера декабря. Они из одного клуба

Егор Твердохлеб и Юрий Вернидуб из Кривбасса стали лучшими игроком и тренером УПЛ в декабре 2024 года.

Украинская Премьер-лига провела голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

В финальный раунд (топ-4 игрока и топ-4 тренера) вышли представители 5 клубов – Динамо, Кривбасс, Заря, Левый Берег, Оболонь.

Лучший игрок декабря. Результаты голосования

Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог) – 40,8%

Владислав Ванат (Динамо Киев) – 31,5%

Сидней Силва Сантос (Левый Берег Киев) – 23,2%

Петар Мичин (Заря Луганск) – 4,5%

Лучший тренер декабря. Результаты голосования

Юрий Вернидуб (Кривбасс Кривой Рог) – 36,2%

Александр Шовковский (Динамо Киев) – 28,9%

Виталий Первак (Левый Берег Киев) – 21,9%

Сергей Шищенко (Оболонь Киев) – 13%