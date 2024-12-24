Украина. Премьер лига24 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 24 декабря 2024, 20:30
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В УПЛ назвали лучшего футболиста и тренера декабря. Они из одного клуба
Егор Твердохлеб и Юрий Вернидуб из Кривбасса признаны лучшими в месяце
24 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 24 декабря 2024, 20:30
308
0
Егор Твердохлеб и Юрий Вернидуб из Кривбасса стали лучшими игроком и тренером УПЛ в декабре 2024 года.
Украинская Премьер-лига провела голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.
В финальный раунд (топ-4 игрока и топ-4 тренера) вышли представители 5 клубов – Динамо, Кривбасс, Заря, Левый Берег, Оболонь.
Лучший игрок декабря. Результаты голосования
- Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог) – 40,8%
- Владислав Ванат (Динамо Киев) – 31,5%
- Сидней Силва Сантос (Левый Берег Киев) – 23,2%
- Петар Мичин (Заря Луганск) – 4,5%
Лучший тренер декабря. Результаты голосования
- Юрий Вернидуб (Кривбасс Кривой Рог) – 36,2%
- Александр Шовковский (Динамо Киев) – 28,9%
- Виталий Первак (Левый Берег Киев) – 21,9%
- Сергей Шищенко (Оболонь Киев) – 13%
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