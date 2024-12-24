Впереди Воронин и Шевченко. Довбик достиг серьезного показателя голов

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик стал третьим по количеству голов украинцем в топовых европейских чемпионатах.

27-летнего страйкера опережают закончившие карьеру Андрей Шевченко и Андрей Воронин: 136 и 53 гола соответственно.

Благодаря забитому голу в ворота «Пармы», Артем обошел в топе полузащитника Руслана Малиновского.

Вот как выглядит топ-5:

Андрей Шевченко (Милан, Челси) – 136 голов

Андрей Воронин (Боруссия Менхенгладбах, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта) – 53

Артем Довбик (Жирона, Рома) – 29

Руслан Малиновский (Аталанта, Марсель, Дженоа) – 28

Александр Заваров (Ювентус, Нанси) – 17

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Ромы» поддержали Довбика.