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  4. Впереди Воронин и Шевченко. Довбик достиг серьезного показателя голов
Италия
24 декабря 2024, 20:08 |
557
0

Впереди Воронин и Шевченко. Довбик достиг серьезного показателя голов

Артем Довбик попал в тройку лучших украинских бомбардиров топ-5 лиг Европы

24 декабря 2024, 20:08 |
557
0
Впереди Воронин и Шевченко. Довбик достиг серьезного показателя голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик стал третьим по количеству голов украинцем в топовых европейских чемпионатах.

27-летнего страйкера опережают закончившие карьеру Андрей Шевченко и Андрей Воронин: 136 и 53 гола соответственно.

Благодаря забитому голу в ворота «Пармы», Артем обошел в топе полузащитника Руслана Малиновского.

Вот как выглядит топ-5:

  • Андрей Шевченко (Милан, Челси) – 136 голов
  • Андрей Воронин (Боруссия Менхенгладбах, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта) – 53
  • Артем Довбик (Жирона, Рома) – 29
  • Руслан Малиновский (Аталанта, Марсель, Дженоа) – 28
  • Александр Заваров (Ювентус, Нанси) – 17

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Ромы» поддержали Довбика.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Андрей Шевченко Жирона Челси Милан Андрей Воронин Ливерпуль Байер Боруссия Менхенгладбах Кельн Герта Руслан Малиновский Аталанта Марсель Александр Заваров Ювентус Нанси Дженоа
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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