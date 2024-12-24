Италия24 декабря 2024, 20:08 |
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Впереди Воронин и Шевченко. Довбик достиг серьезного показателя голов
Артем Довбик попал в тройку лучших украинских бомбардиров топ-5 лиг Европы
24 декабря 2024, 20:08 |
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик стал третьим по количеству голов украинцем в топовых европейских чемпионатах.
27-летнего страйкера опережают закончившие карьеру Андрей Шевченко и Андрей Воронин: 136 и 53 гола соответственно.
Благодаря забитому голу в ворота «Пармы», Артем обошел в топе полузащитника Руслана Малиновского.
Вот как выглядит топ-5:
- Андрей Шевченко (Милан, Челси) – 136 голов
- Андрей Воронин (Боруссия Менхенгладбах, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта) – 53
- Артем Довбик (Жирона, Рома) – 29
- Руслан Малиновский (Аталанта, Марсель, Дженоа) – 28
- Александр Заваров (Ювентус, Нанси) – 17
Ранее сообщалось о том, что фанаты «Ромы» поддержали Довбика.
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