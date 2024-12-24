Есть ли Лунин и Мбаппе? Известна команда 2024 года Ла Лиги от WhoScored
Всего два игрока «Реала» попали в символическую сборную
Статистический портал WhoScored продемонстрировал свою символичскую сборную 2024 года Ла Лиги.
В нее не попал ни украинский голкипер Андрей Лунин, ни французский нападающий Килиан Мбаппе.
Причиной того, что Андрей Лунин не попал в команду стало то, что одним из критериев попадания в данную команду является количество проведенных матчей: таких должно быть не меньше 20, когда у украинца всего 17. Но его средняя оценка выше чем у голкипера «Барселоны» Тер Штегена: 7.10 у Лунина против 6.77 у Марка Андре.
Такая же история с Килианом Мбаппе, который имеет балл выше, чем Серлот, но провел недостаточно матчей.
Интересно то, что несмотря на то, что чемпионом сезона 23/24 стал мадридский «Реал», в команду от мадридского гранда попало только два игрока.
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