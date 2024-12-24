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  4. Есть ли Лунин и Мбаппе? Известна команда 2024 года Ла Лиги от WhoScored
Испания
24 декабря 2024, 19:49 | Обновлено 24 декабря 2024, 19:50
705
1

Есть ли Лунин и Мбаппе? Известна команда 2024 года Ла Лиги от WhoScored

Всего два игрока «Реала» попали в символическую сборную

24 декабря 2024, 19:49 | Обновлено 24 декабря 2024, 19:50
705
1
Есть ли Лунин и Мбаппе? Известна команда 2024 года Ла Лиги от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Килиан Мбаппе

Статистический портал WhoScored продемонстрировал свою символичскую сборную 2024 года Ла Лиги.

В нее не попал ни украинский голкипер Андрей Лунин, ни французский нападающий Килиан Мбаппе.

Причиной того, что Андрей Лунин не попал в команду стало то, что одним из критериев попадания в данную команду является количество проведенных матчей: таких должно быть не меньше 20, когда у украинца всего 17. Но его средняя оценка выше чем у голкипера «Барселоны» Тер Штегена: 7.10 у Лунина против 6.77 у Марка Андре.

Такая же история с Килианом Мбаппе, который имеет балл выше, чем Серлот, но провел недостаточно матчей.

Интересно то, что несмотря на то, что чемпионом сезона 23/24 стал мадридский «Реал», в команду от мадридского гранда попало только два игрока.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Жирона Мальорка Реал Мадрид Килиан Мбаппе Андрей Лунин WhoScored Марк-Андре тер Штеген Жюль Кунде Эрик Гарсия Мигель Гутьеррес Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Роберт Левандовски Ламин Ямал Рафинья Диас Александер Серлот Атлетико Мадрид Реал Сосьедад
Данііл Киріяка Источник: WhoScored
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Комментарии 1
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Saar
Оправдали непопадання Луніна "кількістю матчів". А те , що він в деяких матчах пропускає по 3 голи і лажає через матч, то не сказали 🤣🤣🤣
Щодо такої кількості представників Барси, теж є питання до цього.
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