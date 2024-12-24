Англия24 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 24 декабря 2024, 18:46
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Замена Эдерсону готова? Манчестер Сити заинтересован в голкипере Ювентуса
Матео Ди Грегорио поразил скаутов горожан
24 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 24 декабря 2024, 18:46
338
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Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» видит в голкипере «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио потенциальную замену Эдерсону.
Горожане планируют сделать несколько трансферов зимой, чтобы спасти сезон. Одной из ключевых позиций на усиление представители клуба считают вратарское звено.
Матео привлек внимание скаутов «Манчестера» после сухой победы «Ювентуса» над горожанами в Лиге чемпионов (2:0).
В этом сезоне Ди Грегорио сыграл 18 матчей во всех турнирах, при том что в десяти поединках вратарь сыграл на ноль.
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