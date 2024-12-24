Никогда. Стали известны подробности о связи между Карпатами и Калюжным

Заместитель директора львовских «Карпат» по вопросам внешних коммуникаций Олег Авдыш отреагировал на слухи о возможном трансфере украинского опорника «Александрии» и сборной Украины Ивана Калюжного:

«Карпаты никогда не интересовались Калюжным и никаких переговоров не вели».

В текущем сезоне Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а также дебютировал за сборную Украины в Лиге наций.

Ранее сообщалось о том, что Сабо прокомментировал игру Калюжного.