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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 20:44 |
268
0

Никогда. Стали известны подробности о связи между Карпатами и Калюжным

Львовский клуб не следил и не контактировал с Иваном Калюжным

24 декабря 2024, 20:44 |
268
0
Никогда. Стали известны подробности о связи между Карпатами и Калюжным
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Заместитель директора львовских «Карпат» по вопросам внешних коммуникаций Олег Авдыш отреагировал на слухи о возможном трансфере украинского опорника «Александрии» и сборной Украины Ивана Калюжного:

«Карпаты никогда не интересовались Калюжным и никаких переговоров не вели».

В текущем сезоне Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а также дебютировал за сборную Украины в Лиге наций.

Ранее сообщалось о том, что Сабо прокомментировал игру Калюжного.

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Иван Калюжный Карпаты Львов Александрия Олег Авдыш трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: ФК Карпаты Львов
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