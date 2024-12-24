Украина. Премьер лига24 декабря 2024, 20:44 |
268
0
Никогда. Стали известны подробности о связи между Карпатами и Калюжным
Львовский клуб не следил и не контактировал с Иваном Калюжным
24 декабря 2024, 20:44 |
268
0
Заместитель директора львовских «Карпат» по вопросам внешних коммуникаций Олег Авдыш отреагировал на слухи о возможном трансфере украинского опорника «Александрии» и сборной Украины Ивана Калюжного:
«Карпаты никогда не интересовались Калюжным и никаких переговоров не вели».
В текущем сезоне Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а также дебютировал за сборную Украины в Лиге наций.
Ранее сообщалось о том, что Сабо прокомментировал игру Калюжного.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 декабря 2024, 10:35 9
Неплохое поле для анализа…
Футбол | 23 декабря 2024, 23:10 9
Флорин Чернат высказался о судьбе родственника одиозного экс-партнера по команде…
Футбол | 24.12.2024, 14:08
Футбол | 24.12.2024, 05:20
Футбол | 24.12.2024, 17:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.12.2024, 09:13 7
22.12.2024, 16:07 4
24.12.2024, 15:28 5
24.12.2024, 08:26 11
23.12.2024, 10:00 33
22.12.2024, 21:35 7
23.12.2024, 03:08 5
23.12.2024, 20:48 1