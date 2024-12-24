Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мощное усиление. Клуб УПЛ планирует подписать экс-игрока Севильи и Селтика
Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 18:15 | Обновлено 24 декабря 2024, 18:19
1659
0

Мощное усиление. Клуб УПЛ планирует подписать экс-игрока Севильи и Селтика

Марьян Швед может перейти во львовский клуб

24 декабря 2024, 18:15 | Обновлено 24 декабря 2024, 18:19
1659
0
Мощное усиление. Клуб УПЛ планирует подписать экс-игрока Севильи и Селтика
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Марьян Швед привлекает внимание львовских «Карпат», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 27-летнйи футболист фигурирует в интересах клуба. Лично главный тренер львовского коллектива Владислав Лупашко заинтересован в переходе Шведа в клуб.

В текущем сезоне бывший игрок «Севильи» и «Селтика» провел всего 4 матча на клубном уровне, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» расторгнет контракт с легионером.

По теме:
Коло-Коло и Васко да Гама интересен хав, ставший находкой селекции Динамо
Карпаты могут подписать хавбека Шахтера и продают игрока в Полесье
Несколько причин. Динамо отказалось от подписания аргентинского легионера
Марьян Швед Шахтер Донецк Карпаты Львов Севилья Селтик трансферы трансферы УПЛ Владислав Лупашко
Данііл Киріяка Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
Бокс | 23 декабря 2024, 20:48 1
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа

Серхио Мора считает, что соперником Усика должен стать Джей Опетая

Бущан сыграл больше всего матчей на «ноль» в УПЛ в 2024 году
Футбол | 24 декабря 2024, 14:40 10
Бущан сыграл больше всего матчей на «ноль» в УПЛ в 2024 году
Бущан сыграл больше всего матчей на «ноль» в УПЛ в 2024 году

Голкипер «Динамо» за весну и осень провел на «ноль» 14 матчей

Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Бокс | 24.12.2024, 10:26
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
Футбол | 24.12.2024, 17:08
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Бокс | 24.12.2024, 11:16
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ожидается положительный тест для Усика. Фаны Челси – о визите Мудрика
ФОТО. Ожидается положительный тест для Усика. Фаны Челси – о визите Мудрика
22.12.2024, 16:07 4
Футбол
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
23.12.2024, 03:08 5
Бокс
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
22.12.2024, 19:14 10
Футбол
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
22.12.2024, 21:35 7
Футбол
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
23.12.2024, 18:46 3
Футбол
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
23.12.2024, 20:11
Бокс
Красюк назвал следующего возможного соперника Усика после боя с Фьюри
Красюк назвал следующего возможного соперника Усика после боя с Фьюри
22.12.2024, 19:01 3
Бокс
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
23.12.2024, 13:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем