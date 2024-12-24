Мощное усиление. Клуб УПЛ планирует подписать экс-игрока Севильи и Селтика

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Марьян Швед привлекает внимание львовских «Карпат», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 27-летнйи футболист фигурирует в интересах клуба. Лично главный тренер львовского коллектива Владислав Лупашко заинтересован в переходе Шведа в клуб.

В текущем сезоне бывший игрок «Севильи» и «Селтика» провел всего 4 матча на клубном уровне, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» расторгнет контракт с легионером.