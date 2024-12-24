Мадридский гранд открыл каток на своем стадионе
Атлетико порадовал местных жителей
Мадридский «Атлетико» на своем стадионе «Ванда Метрополитано» сообщил об открытии катка, который способен вместить 1500 человек.
Находиться каток на арене будет с 21 декабря по 5 января. Считается, что эта ледяная площадка станет одной из самых больших в Европе. Площадь льда будет составлять 4760 квадратных метров.
Представители клуба планируют проводить на катке развлекательные шоу и мастер-классы.
«Кроме того, будут работать киоски с чурросом и шоколадом, жареными каштанами и сахарной ватой, где вы сможете отведать типичные для этого времени года продукты», – сообщил клуб.
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