Мадридский гранд открыл каток на своем стадионе

Мадридский «Атлетико» на своем стадионе «Ванда Метрополитано» сообщил об открытии катка, который способен вместить 1500 человек.

Находиться каток на арене будет с 21 декабря по 5 января. Считается, что эта ледяная площадка станет одной из самых больших в Европе. Площадь льда будет составлять 4760 квадратных метров.

Представители клуба планируют проводить на катке развлекательные шоу и мастер-классы.

«Кроме того, будут работать киоски с чурросом и шоколадом, жареными каштанами и сахарной ватой, где вы сможете отведать типичные для этого времени года продукты», – сообщил клуб.