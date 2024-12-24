Карпаты могут подписать хавбека Шахтера и продают игрока в Полесье

«Карпаты» рассмотрят возможность выкупа у «Шахтера» полузащитника Олега Очеретько, который стал ключевым игроком львовской команды. Хавбек выступает на правах аренды.

«По окончании срока арендного соглашения мы будем разговаривать с футбольным клубом «Шахтер» относительно будущего Очеретько. Конечно, полагаясь на мнение главного тренера».

«После этого будем обсуждать вопросы финансовой целесообразности этого трансфера», – сказал Олег Авдыш, заместитель гендиректора клуба по внешним коммуникациям.

21-летний Очеретько в сезоне забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Кроме того, Авдыш подтвердил переход полузащитника Максима Мельниченко в «Полесье».

«Футбольный клуб «Полесье» сообщил нам о своем намерении активировать опцию выкупа, которая прописана в арендном соглашении. Поэтому в скором времени будет объявлено о полноценном трансфере».

19-летний игрок в сезоне провел 12 матчей и сделал 1 ассист.