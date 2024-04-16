В компанию к Компани: символическая сборная МанСити всех времен

Ровно 130 лет назад, 16 апреля 1894 г. на мировой футбольной карте появился бренд под наименованием «Манчестер Сити». И ныне клуб с таким названием не без оснований претендует на роль европейского гегемона. Наверное, именно теперь у «горожан» – лучший период в истории. Поэтому естественно, что во время составления сборной «МанСити» всех времен во главе угла именно настоящее. Хотя есть и вкрапления (как там говорят, «лазерная селекция») представителей других поколений.

Обладатель Кубка кубков

Вратарь: Джо Корриган (родился в 1948 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Корриган

В книге Pep's City авторства Лу Мартина и Пола Баллуса говорится, что «после переезда в Англию Пеп Гвардиола прекрасно понимал, что трансформация футбольного стиля «Манчестер Сити» должна начаться с вратаря». Речь шла о том, что Гвардиоле необходимо было иметь в своем распоряжении кипера, которому комфортно играть ногами и даже инициировать атаки. Можно, конечно, много рассуждать о поисковых операциях каталонца в этой области, однако, какими бы ни были эти поиски, но вратарское звено «Сити» лучше всего олицетворяет человек из другой эпохи – 2-й игрок в истории «Сити» по количеству проведенных матчей Джо Корриган.

16 сезонов в составе «МанСити» – не шутки. За это время завоевал чемпионство с клубом, два национальных Суперкубка, два Кубка английской лиги и один Кубок Англии, а также в 1970 г. стал обладателем Кубка кубков. К слову, в ходе победного розыгрыша еврокубка 21-летний Корриган отметился четырьмя клиншитами. По опросам болельщиков, Корриган трижды признавался игроком года в команде (1976, 1978, 1980). Джо Харт, Эдерсон? Ну, при всем уважении к этим умелым киперам, это все же менее харизматичные персонажи для «Голубой Луны».

Сквозь автоголы и красные карточки

Защитники: Венсан Компани (родился в 1986 г.), Ричард Данн (родился в 1979 г.), Пабло Сабалета (родился в 1985 г.)

Тактическая схема 3–5–2 – дань широкому списку звездных полузащитников «Сити», из которых выбрать не так уж и легко. Что касается защитников, то здесь проще: Венсан Компани – лучший игрок клуба в 2021 г., Ричард Данн царствовал в этой номинации на протяжении четырех лет: с 2005 по 2008 гг., а Пабло Сабалета был удостоен соответствующего звания в 2013 г.

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Компани воистину сделал игру в защите искусством. Цепкий, внимательный, техничный (но не «враг команды», вся его карьера отрицает популярное высказывание), с отличным видением поля! В сезоне-2011/12 он стал игроком года в премьер-лиге. Четыре раза праздновал вместе с «горожанами» чемпионство!

Ирландец Данн снискал сомнительную славу рекордсмена премьер-лиги по количеству автоголов. Однако, по-моему, это лишь подчеркивает, что его путь в «Сити» был тернистым и длительным. Его даже называли «отцом для молодых футболистов», в то же время многие партнеры по команде отмечали его наивность, как только он появился в составе «горожан». Как бы то ни было, а его жесткость, неуступчивость, упрямство стали легендарными. Количество полученных им красных карточек в премьер-лиге чуть не дотянуло до десятка (аналоги есть, однако их мизер). Думаю, что впоследствии представители нынешнего поколения превзойдут Данна и по количеству матчей, проведенных в голубой футболке, и по количеству признаний лучшим игроком клуба, и не исключено, что и по количеству автоголов с красными карточками. Однако сравниться с этим ирландским парнем по любви болельщиков даже намного более мастеровитым игрокам будет крайне непросто.

Правый защитник Пабло Сабалета дважды выигрывал с «Сити» чемпионат Англии, несколько раз завоевывал национальные кубки/суперкубки. Собственно, контракт с манчестерским клубом (отклонив в то же время привлекательное предложение «Ювентуса») он заключил после того, как стал олимпийским чемпионом в составе Аргентины в 2008 г. Невысокий, проворный, умел быстро принимать правильные решения на поле.

Рубен Диаш как центрдеф? Хотя он в команде неполных четыре года, а уже признавался лучшим игроком клуба по итогам одного из годов. Если проведет еще хотя бы столько же времени в основе «горожан», то вполне заслужит место в клубной истории. Его нынешняя стоимость – 80 млн евро, и она постоянно растет!

С 6-кратным чемпионом… Украины

Полузащитники: Фернандинью (родился в 1985 г.), Давид Сильва (родился в 1986 г.), Кевин де Брюйне (родился в 1991 г.), Рахим Стерлинг (родился в 1994 г.), Бернарду Силва (родился в 1994 г.)

Фернандинью был чем-то вроде джокера для Гвардиолы, ведь играл не только на позиции опорника (чаще всего!), но и был левым и правым вингером, да даже центрдефом! Обозреватели часто называли его игроком, который как можно лучше понимает «систему Пепа». И еще: именно Фернандинью всегда первым в 9 часов утра приезжал на тренировки. Воистину британская пунктуальность! И, будучи уже в солидном футбольном возрасте, Ферна охотно нес на себе груз (хотя для него это в большей степени, наверное, обязанность, а не тяжелая ноша) лидера раздевалки. Бразилец входит в пятерку игроков «МанСити» с наибольшим количеством матчей за клуб. Но вот чемпионом Англии (5 раз) он становился меньше, чем чемпионом Украины (6 раз).

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

«Футбольный маг» – определение-характеристика 4-кратного чемпиона Англии в составе «Сити» Давида Сильвы, данная в уже упоминавшейся литературной работе Pep's City Лу Мартином и Полом Баллусом. А вот как его характеризовал Кевин де Брюйне после сезона-2017/18: «Сильва – игрок года. Он делает, что хочет и когда хочет». Но наиболее красноречив в контексте Давида Сильвы, как по мне, нынешний коуч «Арсенала» Микель Артета: «Внутренняя устойчивость Давида была потрясающей. Он – игрок премьер-лиги, которого труднее всего оценить. Он блестяще управляет пространством. Для меня он один из самых выдающихся из тех, кто пришел в английскую игру, просто самый лучший. Люди не всегда отдают себе отчет, как редко полузащитник создает такое пространство!» Джейми Каррагер вообще считает Давида Сильву «лучшим игроком в истории Манчестер Сити».

А что тогда говорить о Кевине де Брюйне! Примечательно, что на официальных настенных календарях «Манчестер Сити» с 2021 по 2023 гг. (трижды подряд!) именно фото бельгийца есть на обложке. Если Сильва был признан лучшим игроком «горожан» в 2017 и 2019 гг., то бельгиец лауреатствовал в этом опросе вдвое больше: в 2016, 2018, 2020, 2022 г. Четные годы у него выходят на славу! Значит?.. Правда, ныне пока что рано говорить об успешности этого года для Кевина, ведь из-за проблем со здоровьем он иногда пропускает важные матчи своего клуба (как, к примеру, недавний первый четвертьфинал Лиги чемпионов в Мадриде). Выдающуюся роль в прогрессе бельгийца сыграл Гвардиола. Артета отмечал: «Теперь он задает темп игры. Он как дирижер оркестра, вся игра распланирована в его голове. Пеп показал ему новые способы видения ситуации и контроля игры. Сейчас у Кевина уже есть шесть передач, и он будет плавно их переключать в конкретно заданное время». Бельгиец уже является 5-кратным чемпионом Англии (о Кубках, Кубках Лиги, национальных Суперкубках что и говорить – их суммарное количество в наградной коллекции де Брюйне вплотную приблизилось к десятку), действующим победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

Мало кто знает, что уроженец ямайского Кингстона Рахим Стерлинг каждый раз перед тренировками читает Библию. Да, сейчас он уже не является составной частью «МанСити», однако стал, по моему мнению, легендой этого клуба. Количество его матчей в составе горожан ощутимо зашло на четвертую сотню. По этому показателю он превосходит, к примеру, Пабло Сабалету и чуть-чуть уступает Бернарду Силве. Спортивный директор «Сити» Чики Бегиристайн так характеризовал Стерлинга: «У него есть искра, способность эффективно избавиться от опекунов. Он взрывной игрок и, прежде всего, умеет резко повышать темп». Особая примета (используем полицейскую терминологию) – татуировка винтовки M16 на ноге. «Я стреляю правой ногой, поэтому моя татуировка имеет глубокий смысл», – говорит сам Рахим. Что ж, в свое время он настрелял в футболке «горожан» более 130 голов.

Четвертьфинал Лиги чемпионов нынешнего сезона «Реал» – «МанСити» в Мадриде начался с точного выстрела Бернарду Силвы с, как казалось поначалу, не слишком-то опасного штрафного. Вина Андрея Лунина? Ну, не без нее, конечно. Однако и не отметить смекалку и изобретательность Бернарду Силвы никак нельзя. Что сказать, «небесно-белая» часть Манчестера в восторге от этого парня! Гвардиола называет этого игрока «многогранным». Самая комплиментарная характеристика в команде универсалов! А отец футболиста Паулу Силва обращает внимание на такую ​​черту сына: «Бернарду Силва подходит к футболу как математик. Он применяет законы логики ко всему, что делает». Давид Сильва говорит: «Бернарду действительно особенный, и речь идет не только о его игре!». Здесь стоит отметить, что Бернарду Силва свободно владеет французским, английским, испанским, португальским, поэтому и повсюду, как говорится, «в разных кланах команды» он свой. В его послужном списке – 5 английских чемпионств, немало внутренних кубковых побед, также он является действующим победителем Лиги чемпионов и действующим чемпионом мира среди клубов. А в 2019 г. болельщики признали его лучшим игроком клуба.

Родри как опорник? Видимо, со временем подобная команда не обойдется без него. Но пока и по выслуге лет, и по вкладу в победные перечни «Голубой Луны» он уступает Ферне. Фил Фоден на позиции правого вингера. Обязательно придет и время его привлечения в сборную «Сити» всех времен. А левый вингер Джек Грилиш? Интересный вариант, немного добавить бы ему титулованности (кстати, вполне реально это сделать и в этом сезоне), а все остальное у 65-миллионного Джека наличествует.

Йети и тактическое мышление

Нападающие: Эрлинг Холанд (родился в 2000 г.), Серхио Агуэро (родился в 1988 г.)

«Новый вундеркинд европейского футбола» – такое определение Эрлинга Холанда обязывает, чего уж там. Футбол в исполнении норвежца иногда зовут «хеви-метал футболом». Он способен постоянно поддерживать жесткую металлическую ритмику. Мне кажется, что ни у одного другого современного игрока нет такого количества красноречивых ников. «Монстром» его зовет Арсен Венгер, «силой природы» Юрген Клопп, «супергероем из мультфильмов» – Ян-Оге Фьортофт, «киборгом» – испанское издание Marca, «прожорливым скандинавским йети-голом» – британская The Guardian. Издание GQ как один из факторов бомбардирского таланта Холанда называет «абсурдный атлетизм». Как бы то ни было, а забивает он немало. Но не рановато ли его привлекать в ряды сборной «горожан» всех времен? Как по мне, нет. Именно с его приходом мечта болельщиков «небесно-белых» о триумфе в Лиге чемпионов осуществилась. Позитивный эффект от альянса Холанда с Гвардиолой нагляден. И именно Холанда болельщики «Сити» признали лучшим игроком клуба в том незабываемом 2023-м. А продолжение обязательно последует, судя по всему, якорь в «небесно-белой» части Манчестера норвежец бросил надолго.

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

До появления Пепа в «Сити» Серхио Агуэро, что называется, действовал на свой манер. Гвардиола же научил его современному видению игры, и Агуэро овладел искусством прессинга наилучшим образом. «Мы много над этим работали во время тренировок. Я должен был прессинговать вратаря и центрального защитника. Постоянно поддерживать такой уровень интенсивности было очень трудно, потому что никогда раньше я этого не делал. Однако за последние несколько лет я стал гораздо сильнее физически, и моя игра вне штрафной улучшилась». Чики Бегирстайн говорил так: «Девятки Пепа имеют тактическое мышление – для них недостаточно концентрироваться только на голах». Мешает ли в этом контексте пристальное внимание к своей голевой статистике? Может быть, и так. Однако создание численного преимущества внутри поля, переход на фланги при необходимости, перекрытие пространства – все это обязанность «девяток» по Пепу. И Кун это делал как нельзя лучше! Как говорится: «По отцу – и ребенок!». В контексте Куна, «по тестю (а таким был сам Марадона!) – и зять». И все же забивать – это призвание. «Я помню каждую деталь всех голов, которые забил за «Сити», – подчеркивает Серхио Агуэро. И еще один штрих: Серхио Агуэро (к слову, лучший игрок «Сити» 2012 и 2015 гг.) бережно хранит все свои футболки, в которых забивал голы!

Звездное настоящее

Наверное, во время составления символической сборной любого другого клуба, нигде не будет так щедро представлено настоящее, как у «Манчестер Сити» (к слову, фаворита нынешней Лиги чемпионов у букмекеров). Драма-феерия в Мадриде между «Реалом» и «МанСити» вызвала немало восхищенных возгласов ценителей футбола со всего мира (скрепя зубы, даже фанов «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», хотя у каталонцев сейчас есть и своя лигочемпионская изысканная трапеза, Гвардиоле они все равно будут симпатизировать). Пеп и Карло – два искусных шеф-повара модерного футбола – приготовили такое гурманское блюдо, что им хотелось наслаждаться бесконечно! «Может ли футбольное действо быть лучше этого!» – лейтмотив мировой прессы. Ну, и несколько подзатасканное определение «досрочного финала» также пытались применять в отношении мадридской баталии. В среду нас ожидает настоящий супербатл, ведь отступать уже некуда. Здесь уже: или – или. Либо будет царить «Голубая Луна», либо праздник придет на улицу «сливочных». Свои аргументы есть у каждой стороны. Однако беспокоит меня такой вопрос: многие ли нынешние «реалисты» войдут в сборную «Реала» всех времен, если поставить перед собой цель таковую ​​составить? Однако это просто вопрос, а отнюдь не сомнение в актуальной силе мадридцев.