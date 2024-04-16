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  4. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги, неуверенная игра Зинченко
Англия
16 апреля 2024, 15:47 |
1072
0

Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги, неуверенная игра Зинченко

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

16 апреля 2024, 15:47 |
1072
0
Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги, неуверенная игра Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Коваленко мог спасти Эмполи от поражения

«Эмполи» в гостях минимально уступил «Лечче» – 0:1.

Судьбу поединка решил единственный гол Николы Сансоне на последней минуте основного времени.

Виктор Коваленко появился на поле в середине второго тайма. За проведенные 20 минут основного времени украинский полузащитник был незаметен на поле. Уже в добавленное к матчу время имел возможность сравнять счет. Удар Коваленко головой прошел мимо ворот.

«Эмполи» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 28 пунктов.

Мудрик против Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» разгромил «Эвертон» – 6:0. 4 гола в составе лондонцев забил Коул Палмер.

Виталий Миколенко и Михаил Мудрик вышли в стартовых составах своих команд. Защитник традиционно провел полный матч в составе «ирисок». Вингер был заменен на 80-й минуте.

Бывший динамовец провел слабый матч, как и вся оборона «Эвертона». Миколенко не успевал на своем фланге, особенно, когда туда смещались другие игроки.

Мудрик принял участие в случае с 2-м и 3-м голами. Сразу после перерыва вывел Палмера на ворота гостей. Имел возможность забить, но удар с метров 10 не получился.

«Челси» имеет в активе 47 очков и занимает 9-е место в АПЛ. «Эвертон» на 16-м месте с 27-ю очками.

Активный выход Ярмолюка

«Брентфорд» дома победил «Шеффилд Юнайтед» – 2:0.

«Пчелы» забили первый гол в начале второго тайма, а на исходе матча поставили точку в игре.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 79-й минуте и провел почти 20 минут игрового времени. Украинский полузащитник был достаточно активен за прошедшее время на поле. Все 6 передач Егора были точными. Трижды обыграл соперника. Один раз пробил по воротам, но неточно.

«Брентфорд» на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 32 очка.

Обратный ассист Забарного

«Борнмут» сыграл вничью с «МЮ» – 2:2.

«Вишни» выходили вперед, а манкунианцы каждый раз сравнивали счет.

Илья Забарный отыграл полный матч. В случае первого пропущенного гола украинский защитник неудачно вынес мяч после флангового прострела. Вышел ассист на Бруно Фернандеша, расстрелявшего ворота Нету.

По статистическим данным, Забарный стал одним из худших игроков матча в составе «Борнмута». Хотя, кроме ассиста на Фернандеша, больше ошибок в его действиях не было. Центрального нападающего «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда совсем не было видно на поле, и это заслуга украинца.

«Борнмут» находится на 13-й позиции с 42-мя очками.

Зинченко мог дважды привезти гол

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» дома уступил «Астон Вилле» – 0:2.

Судьба поединка была решена в самом конце игры, когда «вилланы» забили два гола.

Александр Зинченко вышел в основе и отыграл 87 минут. Украинский защитник мог стать одним из виновников пропущенного гола для своей команды не по собственной воле. Центральный защитник «канониров» Габриэл отдал неловкий пас, попав в спину Зинченко. Олли Уоткинс получил возможность выйти на вратаря хозяев. «Арсенал» от гола спасла только стойка.

В начале второго тайма после розыгрыша углового Зинченко решил сохранить мяч в противостоянии с Юри Тилемансом, но проиграл единоборство бельгийскому полузащитнику. Обводящий удар Тилеманса приняла на себя сначала перекладина, а затем стойка ворот Давида Райи.

В позиционной атаке работал с мячом. Но эффективность подобных действий не была высокой. По статистическим данным, получил одну из самых низких оценок в составе «Арсенала».

«Арсенал» на втором месте в АПЛ, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 2 очка.

Проблемы Лунина на выходах

«Реал» в гостях одолел «Мальорку» – 1:0. Победный гол мадридцы забили в начале второго тайма.

Андрей Лунин защищал ворота «Реала». Много работы у украинского вратаря не было. В конце первого тайма отразил удар головой соперника в ближнем углу. Вратарь уровня «Реала» такие удары должен брать.

В следующем эпизоде Андрей ошибся в игре на выходе. Украинский вратарь не смог зафиксировать в руках не самую сложную навесную передачу, без всякого противодействия от нападающих. Хорошо, что Ферлан Менди подстраховал Лунина, сыграв первым в мяч.

В конце матча голкипер сборной Украины совершил свой главный сейв. Игрок «Мальорки» с лёта пробивал в верхний угол ворот, но Андрей показал свой класс.

Уже в добавленное к матчу время Лунин допустил еще одну ошибку на выходе. После навесной подачи он проиграл борьбу форварду хозяев, который имел возможность забивать гол. Арбитр не увидел никакого нарушения правил в отношении голкипера, потому что дело происходило не во вратарской. Поэтому все претензии Андрея безосновательны.

«Реал» лидирует в турнирной таблице. Мадридцы на 8 очков опережают «Барселону».

Гол Довбика при отсутствии Цыганкова

«Жирона» в Мадриде уступила «Атлетико» – 1:3.

Каталонцы открыли счет, но затем пропустили три гола.

Артем Довбик вышел в старте и был заменен на 83-й минуте. На старте поединка украинский нападающий замкнул фланговый прострел Яна Коуту и открыл счет в матче. Для него это уже 17-й гол в Ла Лиге. Через несколько минут имел еще одну попытку, но не смог дотянуться до мяча.

В начале второго тайма Довбик не забил в пустые ворота. После флангового прострела Артему просто нужно было переправить мяч в пустые ворота, но он поставил ногу очень мягко.

Виктор Цыганков не попал в заявку команды из-за травмы. Степень повреждения остается неизвестной.

«Жирона» находится на 3-м месте в Ла Лиге.

Травмы Малиновского и Яремчука

«Дженоа» в гостях отобрал очки у «Фиорентины» – 1:1. Руслан Малиновский пропустил игру из-за травмы.

«Валенсия» победила «Осасуну» – 1:0. Роман Яремчук не попал в заявку «летучих мышей».

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статьи эксклюзив Артем Довбик Александр Зинченко Виктор Коваленко Михаил Мудрик Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Илья Забарный Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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