Дарья Снигур – Дарья Зелинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) начнет выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против Дарьи Зелинской (№1017 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эвелины Ласкевич (№542 WTA) или Александры Шубладзе (№497 WTA).

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