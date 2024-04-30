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  4. Дарья Снигур – Дарья Зелинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
30 апреля 2024, 13:26 |
133
0

Дарья Снигур – Дарья Зелинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Лопоте

30 апреля 2024, 13:26 |
133
0
Дарья Снигур – Дарья Зелинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

30 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) начнет выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против Дарьи Зелинской (№1017 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эвелины Ласкевич (№542 WTA) или Александры Шубладзе (№497 WTA).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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