ITF30 апреля 2024, 13:26 |
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Дарья Снигур – Дарья Зелинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Лопоте
30 апреля 2024, 13:26 |
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30 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) начнет выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).
В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против Дарьи Зелинской (№1017 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Эвелины Ласкевич (№542 WTA) или Александры Шубладзе (№497 WTA).
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