Матч Нидерланды – Украина вошел в историю Евро, победы Словакии и Чехи

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 июня.

1. Первые нули на Евро. Испания и Швеция не сумели реализовать свои моменты. Огромное преимущество хозяев не воплотилось в забитые голы.

2. Никогда такого не было. Матч Нидерланды – Украина вошел в историю Евро. Впервые на Евро во 2-м тайме было забито 5 мячей после 0:0 по итогам первого.

3. Соколы взлетели выше орлов. Словакия в большинстве вырвала победу у Польши. Словаки одержали неожиданную победу.

4. Пять выводов после матча Нидерланды – Украина. Стартовая игра нашей сборной на Евро-2020 оставила противоречивые впечатления…

5. ЗАБАРНЫЙ: «Никакого конфликта не было, в раздевалке все хорошо». Защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы журналистов.

6. Нидерланды – Украина: когда вопросов больше, чем ответов. Алексей Сливченко – о стартовом поединке «сине-желтых» на Евро-2020.

7. ШИКарный старт. Чехи начали Евро-2020 победой над Шотландией. Дубль Патрика Шика принес сборной Чехии победу.

8. Волевой Джокович, двужильная Крейчикова, личный рекорд Марты Костюк. Обзор главных событий Ролан Гаррос 2021.

9. Никогда такого не было. Матч Нидерланды – Украина вошел в историю Евро. Впервые на Евро во 2-м тайме было забито 5 мячей после 0:0 по итогам первого.

10. Анчелотти согласен отпустить Лунина в Кадис – Don Balon. Новоиспеченный наставник «Реала» не видит украинца в основном составе «бланкос».