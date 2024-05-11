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Ингулец
10.05.2024 13:30 – FT 3 : 0
Агробизнес
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Украина. Первая лига
11 мая 2024, 02:00 | Обновлено 11 мая 2024, 02:41
59
0

Владислав ЛУПАШКО: «Игроки Ингульца заслужили, чтобы сыграть в УПЛ»

Главный тренер команды из Петрово рассказал о выходе в УПЛ

11 мая 2024, 02:00 | Обновлено 11 мая 2024, 02:41
59
0
Владислав ЛУПАШКО: «Игроки Ингульца заслужили, чтобы сыграть в УПЛ»
ФК Ингулец. Владислав Лупашко

Клуб «Ингулец» досрочно завоевал путевку в УПЛ, взяв верх в 8-м туре чемпионской гонки Первой лиги над «Агробизнесом» (3:0).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Ингульца» Владислав Лупашко рассказал, что помогло команде из Петрова в сжатые сроки вернуться в класс сильнейших:

– После неудачного предыдущего сезона, как часто бывает в таких случаях, «Ингулец» покинула группа ведущих исполнителей. Несмотря на это, клубное руководство поставило перед командой задачу – побороться за пропуск в элиту. Считаю, что в нынешних условиях мы качественно поработали на трансферном рынке и продуктивно провели подготовительные сборы. По крайней мере, все новички внесли весомый вклад во взлет «Ингульца», который прибавлял с каждым туром.

– Как бы вы охарактеризовали игровой стиль «Ингульца» в текущем сезоне?

– Базовая тактическая схема 4–1–4–1, которая в разных фазах может трансформироваться, в частности, в 4–3–3. Но главное, на мой взгляд, действия наших подопечных были заточены на наступательные операции, поиск кратчайших путей к воротам соперника.

– Кого бы Вы назвали лидерами «Ингульца»?

– В каждом матче в «Ингульце» меняется капитан. Это мы делаем специально, чтобы каждый игрок, которому доверили капитанскую повязку, почувствовал себя вожаком, что ему доверяют, проявлял качества лидера. Вот почему будет правильно сказать, что «Ингулец» является сильным командным духом.

– «Ингулец» досрочно завоевал путевку в УПЛ, но еще сохраняются шансы получить звание сильнейшей команды Первой лиги.

– Я на это настраиваю команду, хотя на очереди у нас поединки с очень серьезными оппонентами – «Эпицентром» и «Карпатами».

– В УПЛ требования значительно выше, чем в Первой лиге, и, согласитесь, без усиления не обойтись.

– Нынешний сезон продолжается, и поэтому обмен мнениями на эту тему с клубным руководством еще впереди. Хотя, уверен, что те игроки, которые завоевали для Петрово путевку в УПЛ, заслужили, чтобы дать им шанс проявить себя в элите.

«Ингулец» досрочно обеспечил себе выход в УПЛ на сезон 2024/25. Команда Владислава Лупашко разгромила «Агробизнес» со счетом 3:0 и вслед за львовскими «Карпатами» досрочно обеспечила себе повышение в классе.

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Владислав Лупашко инсайд Ингулец Агробизнес Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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