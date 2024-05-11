Небольшое кровотечение. Как чувствует себя Джокович после попадания бутылки

Неприятный эпизод произошел в конце матча, сыгранного на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме, столице Италии.

Серб Новак Джокович выиграл у француза Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1. Когда первая ракетка мира выходил с центрального корта и раздавал автографы болельщикам, упавшая с трибун бутылка с водой ударила его по голове. Джокович на несколько секунд рухнул на землю.

Стало известно, что травмы головы у Ноле вызвала небольшое кровотечение, и его доставили в медицинский центр для лечения. У Джоковича была легкая тошнота, но с ним все в порядке, и ситуация не вызывает большого беспокойства.

На видео отчетливо видно, как серба неожиданно ударила бутылка с водой, выпавшая из рюкзака человека, который наклонился, чтобы взять автограф. Очевидно, что бутылка в серба попала непреднамеренно.

Дирекция турнира в Риме официально сообщила: «Новака Джоковича ударили по голове бутылкой с водой, когда он раздавал автографы зрителям на выходе из Центрального корта в конце матча. Ему ввели необходимые лекарства, и он уже покинул медицинский центр, чтобы вернуться в отель. Его состояние не вызывает беспокойства».