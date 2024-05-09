Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, пропустив 1 гол.

После завершения встречи украинец опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал выход команды в финал главного еврокубкового клубного турнира:

«Какая волшебная ночь на Бернабеу 😍 Спасибо, мадридисты 👏💪 Идем за 15-м [трофеем ЛЧ – ред.] 🤍», – написал Андрей.

Видеообзор матча: