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  4. Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
09 мая 2024, 05:35 |
5981
0

Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов

Андрей опубликовал пост в своем Instagram

09 мая 2024, 05:35 |
5981
0
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, пропустив 1 гол.

После завершения встречи украинец опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал выход команды в финал главного еврокубкового клубного турнира:

«Какая волшебная ночь на Бернабеу 😍 Спасибо, мадридисты 👏💪 Идем за 15-м [трофеем ЛЧ – ред.] 🤍», – написал Андрей.

Видеообзор матча:

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Андрей Лунин Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: Instagram
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