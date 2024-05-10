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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 05:23 | Обновлено 10 мая 2024, 05:38
51
0

ФОТО. Вскоре – большое дерби. Шахтер ведет подготовку к матчу с Динамо

Центральный матч 28-го тура пройдет 11 мая в 18:00 на Арене Львов

10 мая 2024, 05:23 | Обновлено 10 мая 2024, 05:38
51
0
ФОТО. Вскоре – большое дерби. Шахтер ведет подготовку к матчу с Динамо
ФК Шахтер Донецк

Футболисты Шахтера продолжают подготовку к игре чемпионата Украины с Динамо, которая состоится в субботу, 11 мая, во Львове.

9 мая «горняки» утром провели теоретическое занятие в отеле, после чего отправились на «Арену Львов», где прошла тренировка.

Подопечные Марино Пушича начали с разминки, затем выполнили упражнения на держание мяча на две ворота на ограниченном участке поля с нейтральными, а основную часть посвятили тактическим наработкам. В общей сложности сессия длилась более часа.

Центральный матч 28-го тура УПЛ Шахтер –Динамо состоится 11 мая в 18:00 на Арене Львов.

ФОТО. Вскоре – большое дерби. Шахтер ведет подготовку к матчу с Динамо

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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