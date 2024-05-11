Три украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Риме
Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжают выступления в столице Италии
10 мая завершились все матчи 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Италии (Рим).
Первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила Сару Эррани и далее сыграет против Анны Калинской.
Ангелина Калинина без особой борьбы прошла еще одну представительницу Украины Лесю Цуренко. После первых двух проигранных геймов Цуренко снялась с поединка. Далее Калинина встретится 5-й сеяной Марией Саккари.
Даяна Ястремская в волевом стиле выиграла у Лауры Зигемунд. В 3-м раунде престижных соревнований в столице Италии Даяна выйдет на корт против Арины Соболенко.
Ига Свентек, которая возглавляет рейтинг WTA, в своей стартовой игре уверенно закрыла Бернарду Перу.
Днем ранее из турнира в Риме вылетела Марта Костюк, которая уступила Наоми Осаке.
WTA 1000 Рим. Грунт. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Юлия Путинцева
Анжелик Кербер – Александра Саснович
Беатрис Хаддад Майя [12] – Мэдисон Киз [18]
Сорана Кырстя – Маркета Вондроушова [6]
Коко Гофф [3] – Жаклин Кристиан
Паула Бадоса – Диана Шнайдер
Дарья Касаткина [10] – Наоми Осака
Линда Носкова [29] – Чжэн Циньвень [7]
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [5] – Ангелина Калинина [30]
Виктория Азаренко [24] – Майяр Шериф
Даниэль Коллинс [13] – Каролин Гарсия [22]
Элизе Мертенс [27] – Ирина Бегу
София Кенин – Ребекка Шрамкова
Сара Соррибес-Тормо – Елена Остапенко [9]
Элина Свитолина [16] – Анна Калинская [23]
Даяна Ястремская [32] – Арина Соболенко
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