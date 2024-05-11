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  4. Три украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Риме
WTA
11 мая 2024, 01:15 |
254
0

Три украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Риме

Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжают выступления в столице Италии

11 мая 2024, 01:15 |
254
0
Три украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 мая завершились все матчи 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Италии (Рим).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила Сару Эррани и далее сыграет против Анны Калинской.

Ангелина Калинина без особой борьбы прошла еще одну представительницу Украины Лесю Цуренко. После первых двух проигранных геймов Цуренко снялась с поединка. Далее Калинина встретится 5-й сеяной Марией Саккари.

Даяна Ястремская в волевом стиле выиграла у Лауры Зигемунд. В 3-м раунде престижных соревнований в столице Италии Даяна выйдет на корт против Арины Соболенко.

Ига Свентек, которая возглавляет рейтинг WTA, в своей стартовой игре уверенно закрыла Бернарду Перу.

Днем ранее из турнира в Риме вылетела Марта Костюк, которая уступила Наоми Осаке.

WTA 1000 Рим. Грунт. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Юлия Путинцева
Анжелик Кербер – Александра Саснович

Беатрис Хаддад Майя [12] – Мэдисон Киз [18]
Сорана Кырстя – Маркета Вондроушова [6]

Коко Гофф [3] – Жаклин Кристиан
Паула Бадоса – Диана Шнайдер

Дарья Касаткина [10] – Наоми Осака
Линда Носкова [29] – Чжэн Циньвень [7]

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [5] – Ангелина Калинина [30]
Виктория Азаренко [24] – Майяр Шериф

Даниэль Коллинс [13] – Каролин Гарсия [22]
Элизе Мертенс [27] – Ирина Бегу

София Кенин – Ребекка Шрамкова
Сара Соррибес-Тормо – Елена Остапенко [9]

Элина Свитолина [16] – Анна Калинская [23]
Даяна Ястремская [32] – Арина Соболенко

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Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк Леся Цуренко Ига Свёнтек Юлия Путинцева Анжелик Кербер Александра Саснович Беатрис Хаддад Майя Мэдисон Киз Сорана Кырстя Маркета Вондроушова Коко Гофф Жаклин Кристиан Паула Бадоса Диана Шнайдер Дарья Касаткина Наоми Осака Линда Носкова Чжэн Циньвень Мария Саккари Виктория Азаренко Майяр Шериф Даниэль Коллинс Каролин Гарсия Элизе Мертенс Ирина-Камелия Бегу София Кенин Ребекка Шрамкова Сара Соррибес-Тормо Алена Остапенко Анна Калинская Арина Соболенко WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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