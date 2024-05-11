Три украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Риме

10 мая завершились все матчи 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Италии (Рим).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила Сару Эррани и далее сыграет против Анны Калинской.

Ангелина Калинина без особой борьбы прошла еще одну представительницу Украины Лесю Цуренко. После первых двух проигранных геймов Цуренко снялась с поединка. Далее Калинина встретится 5-й сеяной Марией Саккари.

Даяна Ястремская в волевом стиле выиграла у Лауры Зигемунд. В 3-м раунде престижных соревнований в столице Италии Даяна выйдет на корт против Арины Соболенко.

Ига Свентек, которая возглавляет рейтинг WTA, в своей стартовой игре уверенно закрыла Бернарду Перу.

Днем ранее из турнира в Риме вылетела Марта Костюк, которая уступила Наоми Осаке.

WTA 1000 Рим. Грунт. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Юлия Путинцева

Анжелик Кербер – Александра Саснович

Беатрис Хаддад Майя [12] – Мэдисон Киз [18]

Сорана Кырстя – Маркета Вондроушова [6]

Коко Гофф [3] – Жаклин Кристиан

Паула Бадоса – Диана Шнайдер

Дарья Касаткина [10] – Наоми Осака

Линда Носкова [29] – Чжэн Циньвень [7]

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [5] – Ангелина Калинина [30]

Виктория Азаренко [24] – Майяр Шериф

Даниэль Коллинс [13] – Каролин Гарсия [22]

Элизе Мертенс [27] – Ирина Бегу

София Кенин – Ребекка Шрамкова

Сара Соррибес-Тормо – Елена Остапенко [9]

Элина Свитолина [16] – Анна Калинская [23]

Даяна Ястремская [32] – Арина Соболенко