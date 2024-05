Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на большом турнире в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Соперницей украинки в матче второго раунда была экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии (№173 WTA).

Рим. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 2:6

Матч приостанавливали на полтора часа из-за дождя при счете 6:3, 3:1 в пользу японки.

Это была 2-я встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Марта сыграла пятый матч в основе турнира в Риме, проиграв в четвертый раз.

Наоми впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 на грунте, ранее у нее было было 8 поражений.

В следующем раунде Осака сразится с Дарьей Касаткиной (№11 WTA).

🚨 THIS IS NOT A DRILL 🚨@naomiosaka defeats Kostyuk 6-3, 6-2 for her first Top 20 win on clay!#IBI24 pic.twitter.com/gJvkcYhHz3