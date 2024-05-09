Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на большом турнире в Риме
Наоми Осака оказалась сильнее украинки в двух сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
Соперницей украинки в матче второго раунда была экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии (№173 WTA).
Рим. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 2:6
Матч приостанавливали на полтора часа из-за дождя при счете 6:3, 3:1 в пользу японки.
Это была 2-я встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Марта сыграла пятый матч в основе турнира в Риме, проиграв в четвертый раз.
Наоми впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 на грунте, ранее у нее было было 8 поражений.
В следующем раунде Осака сразится с Дарьей Касаткиной (№11 WTA).
🚨 THIS IS NOT A DRILL 🚨@naomiosaka defeats Kostyuk 6-3, 6-2 for her first Top 20 win on clay!#IBI24 pic.twitter.com/gJvkcYhHz3— wta (@WTA) May 9, 2024
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Щодо Осаки, то після повернення на корт очевидний її прогрес. Відчувається сила та бачення корту. Можливо рухливість не та (але Марта не дала це зрозуміти).
Раніше, будучи на великих турнірах несіяною і андердогом, Марта могла налаштуватися і виграти в фаворита. Тепер налаштовуються на неї. Та ще й Марта, як назло, розучилася грати без розкачки, а з жеребом вперто не щастить. Хоча все це розмови для бідних.
Цікаво, попросить ВК в Страсбурзі, чи до РГ вже її не побачимо?