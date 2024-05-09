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  4. Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на большом турнире в Риме
WTA
09 мая 2024, 19:16 | Обновлено 09 мая 2024, 19:26
1762
29

Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на большом турнире в Риме

Наоми Осака оказалась сильнее украинки в двух сетах

09 мая 2024, 19:16 | Обновлено 09 мая 2024, 19:26
1762
29
Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на большом турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Соперницей украинки в матче второго раунда была экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии (№173 WTA).

Рим. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 2:6

Матч приостанавливали на полтора часа из-за дождя при счете 6:3, 3:1 в пользу японки.

Это была 2-я встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Марта сыграла пятый матч в основе турнира в Риме, проиграв в четвертый раз.

Наоми впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 на грунте, ранее у нее было было 8 поражений.

В следующем раунде Осака сразится с Дарьей Касаткиной (№11 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 29
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sirjoga
Осака... Ґрунт... Да Наомі в Марти виграє і на городі з під вибраної картоплі. 
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+3
Alehandro
Цікаво, що ще вчора у буків Наомі з невеличкою перевагою була фавориткою, а перед матчем Марта взагалі стала фавориткою. При такій різниці у якості подачі, та і при тій потужності, яку демонструвала Наомі в матчі зі Світоліною, не розумію, про які взагалі шанси Марти йшла мова?
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+2
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kollekciy
Можливо у Марти і спад почався, але Осака, як на мене у хорошій формі, і могла виграти у Марти без спаду. 
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+2
C.Пеклов
з такою поганою подачею проти Осаки немає що робити.Працювати і працювати над подачею та психікою
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+2
Arty900
Черговий матч без спротиву гарматниці.
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+2
Nba37
Тут ещё не беру такие виды спорта как велоспорт, там вообще ужасно и печально, спортивная гимнастика у женщин, вольная борьба у мужчин, бокс у мужчин до сих пор 1 лицензия, да не в тему сказал, но всё же проблема с психологией 
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0
Nba37
В стрельбе из лука тоже проблема в психологии у украинских спортсменов, завтра и увидим как они стреляют против Голландии  и Британии, в пулевой стрельбе тоже печаль, очень мало лицензий
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0
mevast
Перебіг гри та результат нагадав гру з Рибакіною в Штутгарті. Явна безпорядність проти сильних, різких, цілеспрямованих ударів суперниці (як з подачі так і в грі). Виграні гейми - це переважно результат помилок  суперниці а не своїх активних дій. Хочеться вірити, що результат гри - збіг обставин.
     Щодо Осаки, то після повернення на корт очевидний її прогрес. Відчувається сила та бачення корту. Можливо рухливість не та (але Марта не дала це зрозуміти). 
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0
Nba37
И это притом, что Осака никогда хорошо не играла на грунте, а выигрывает легко у всех украинских теннисисток, даже сета не могут взять против Осаки, даже если Осака не играла 5 лет, то она по любому бы обыгрывала украинку 
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0
Vlad Holl
Стабільної гри як не було так і немає. Про подачу взагалі мовчу - просто жах. Мрії про першу десятку залишаються мріями.
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0
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Stanislav Matusevych
Догравання після дощу навіть не дивився, настільки все було зрозумілим. Взагалі, останні три роки перший місяць нового сезону для Марти завжди виходив непоганим, а далі нічого не вдавалося. Зараз же більше трьох місяців вона провела вперше на реально якісному рівні, і потім пішов провал. Чи буде він, як і раніше, до кінця року, чи все ж вдасться з ями вийти посеред сезону? Оце головне питання зараз.
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0
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pecherytsja88
А Наомі прогулювалась Римом у чоботях?
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0
introvert
Знову я не мав змоги подивитися гру, і знову Марта програла... Та то таке.
Раніше, будучи на великих турнірах несіяною і андердогом, Марта могла налаштуватися і виграти в фаворита. Тепер налаштовуються на неї. Та ще й Марта, як назло, розучилася грати без розкачки, а з жеребом вперто не щастить. Хоча все це розмови для бідних.
Цікаво, попросить ВК в Страсбурзі, чи до РГ вже її не побачимо?
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0
kollekciy
Цікаво, що всі люди, які зараз сидять і пишуть тут негатив на Марту, ніколи ні слова не пишуть коли Марта красиво виграє, або навіть після перемоги ухитряються написати негатив. 
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-2
Nba37
Кто там говорил итоговый турнир для Марты, мечтайте и дальше 
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-3
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Nba37
Теннис уровня дна достиг, посмотрите матч против Румынии, у мужиков вообще всё печальней, наверно после Долгополова никто не будет даже в топ 50 никогда 
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-4
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Nba37
С таким уровнем ни одна украинская теннисистка никогда не сыграет в финале большого шлема, можете сриннить или минуса ставить 
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-5
Nba37
Вот он уровень украинских теннисисток, никто из украинок не умеет играть против Осаки, Осака 2-0 выиграла недавно у Свитолиной, а теперь у Костюк 
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-5
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