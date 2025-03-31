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  4. 47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд
Греция
31 марта 2025, 12:41 |
1335
1

47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд

Роман Яремчук отличился быстрым голом в игре против «Панатинаикоса»

31 марта 2025, 12:41 |
1335
1
47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Греции 2024/25 между командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос».

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

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В этой игре национальной сборной Украины Роман Яремчук отметился дублем в составе «Олимпиакоса». Первый гол 29-летний футболист забил уже на 47-й секунде поединка, и этот мяч стал самым быстрым в истории противостояния «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» за последние 43 года - в сезоне 1981/1982 Такису Персиасу на гол понадобилось 58 секунд.

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Панатинаикос Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук рекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Alehandro
  То "найшвидшим в історії" чи "найшвидшим за останні 43 роки"? Ви там розберіться з арифметикою)
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