47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд
Роман Яремчук отличился быстрым голом в игре против «Панатинаикоса»
30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Греции 2024/25 между командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос».
Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
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В этой игре национальной сборной Украины Роман Яремчук отметился дублем в составе «Олимпиакоса». Первый гол 29-летний футболист забил уже на 47-й секунде поединка, и этот мяч стал самым быстрым в истории противостояния «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» за последние 43 года - в сезоне 1981/1982 Такису Персиасу на гол понадобилось 58 секунд.
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