Марта КОСТЮК: «Отдала все, что могла – и на сейчас этого достаточно»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) опубликовала в своем Instagram пост, в котором подвела итоги двух крупных турниров WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Майами:

«В теннисе – как на американских горках. А вот еда? Никогда не подводит.

Эта серия турниров в США была… Ну, скажем, насыщенной. Результаты – далеко не те, о которых я мечтала. Но я знаю, что отдала все, что могла – и на сейчас этого достаточно.

Зато вне корта? Настоящий Michelin Star вайб. Чай с бергамотом и молоком. Несколько экзистенциальных кризисов. Удивительное количество времени, потраченного на рисование пальм. Мандер процветал. Я – выживала. Но как-то мы продолжали появляться на корте каждый день.

У меня потрясающая команда, которая помогает мне оставаться (почти) в здравом уме. И я правда верю, что все, что пока идет не так, просто освобождает место для того, что действительно должно прийти. А пока – тренируемся, смеёмся, вкусно едим. Спасибо, Индиан-Уэллс и Майами. Вы меня испытали, подарили много эмоций – и еды».

В Индиан-Уэллс и Майами Костюк добралась до 1/8 финала. В Калифорнии украинка уступила Чжэн Циньвень, а во Флориде проиграла Джессике Пегуле.