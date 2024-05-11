Штутгарт переиграл Аугсбург и опередил Баварию в борьбе за второе место

В матче 33-го тура Бундеслиги «Штутгарт» на выезде обыграл «Аугсбург» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол на 48-й минуте забил Серу Гирасси.

«Штутгарт» набрал 70 очков и поднялся на второе место, опередив «Баварию» (69 очков и один матч в запасе).

«Аугсбург» занимает 9-е место в Бундеслиге с 39 очками.

Бундеслига. 33-й тур, 10 мая

Аугсбург – Штутгарт – 0:1

Гол: Серу Гирасси, 48