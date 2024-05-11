Германия11 мая 2024, 03:05 | Обновлено 11 мая 2024, 03:36
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Штутгарт переиграл Аугсбург и опередил Баварию в борьбе за второе место
Единственный в матче гол на 48-й минуте забил Серу Гирасси
11 мая 2024, 03:05 | Обновлено 11 мая 2024, 03:36
135
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В матче 33-го тура Бундеслиги «Штутгарт» на выезде обыграл «Аугсбург» со счетом 1:0.
Единственный в матче гол на 48-й минуте забил Серу Гирасси.
«Штутгарт» набрал 70 очков и поднялся на второе место, опередив «Баварию» (69 очков и один матч в запасе).
«Аугсбург» занимает 9-е место в Бундеслиге с 39 очками.
Бундеслига. 33-й тур, 10 мая
Аугсбург – Штутгарт – 0:1
Гол: Серу Гирасси, 48
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Штутгарт).
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