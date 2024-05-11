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10.05.2024 21:30 – FT 0 : 1
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Германия
11 мая 2024, 03:05 | Обновлено 11 мая 2024, 03:36
135
0

Штутгарт переиграл Аугсбург и опередил Баварию в борьбе за второе место

Единственный в матче гол на 48-й минуте забил Серу Гирасси

11 мая 2024, 03:05 | Обновлено 11 мая 2024, 03:36
135
0
Штутгарт переиграл Аугсбург и опередил Баварию в борьбе за второе место
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура Бундеслиги «Штутгарт» на выезде обыграл «Аугсбург» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол на 48-й минуте забил Серу Гирасси.

«Штутгарт» набрал 70 очков и поднялся на второе место, опередив «Баварию» (69 очков и один матч в запасе).

«Аугсбург» занимает 9-е место в Бундеслиге с 39 очками.

Бундеслига. 33-й тур, 10 мая

Аугсбург – Штутгарт – 0:1

Гол: Серу Гирасси, 48

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Штутгарт).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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