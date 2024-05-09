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Лига чемпионов
09 мая 2024, 07:18 | Обновлено 09 мая 2024, 07:38
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3

Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария

Мадридский клуб обыграл мюнхенцев и вышел в финал Лиги чемпионов 2023/24

09 мая 2024, 07:18 | Обновлено 09 мая 2024, 07:38
10004
3
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

До 88-й минуты мюнхенцы побеждали 1:0, но благодаря дублю Хоселу (88, 90+1) хозяева вырвали победу и вышли в финал турнира.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отлично играл на протяжении всего поединка до момента с первым забитым мячом «Реала». Немец ошибся, а Хоселу с близкого расстояния поразил ворота соперников.

Вратарь столичного коллектива Испании Тибо Куртуа, который наблюдал за игрой со скамейке запасных, прокомментировал эпизод с судьбоносной ошибкой Мануэля:

«Мяч было очень сложно поймать, потому что его отскок очень велик», – сказал Тибо.

Видеообзор матча:

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Тибо Куртуа Мануэль Нойер Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов Хоселу
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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Комментарии 3
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Людмила Павловська
Коли ви вже вивчете мову, не сайт , а якась парафія. Хто вам дав ліцензію, чи дозвіл. Чому вас не видалять.
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+1
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antt
Куртуа був найбільш помітний із запасних що вибігали і  радувалися голу Реала. Як і  очікували фінального свистка. Ніби йому вихід Реала в фінал був найбільш потрібний.
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0
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