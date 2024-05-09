Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

До 88-й минуты мюнхенцы побеждали 1:0, но благодаря дублю Хоселу (88, 90+1) хозяева вырвали победу и вышли в финал турнира.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отлично играл на протяжении всего поединка до момента с первым забитым мячом «Реала». Немец ошибся, а Хоселу с близкого расстояния поразил ворота соперников.

Вратарь столичного коллектива Испании Тибо Куртуа, который наблюдал за игрой со скамейке запасных, прокомментировал эпизод с судьбоносной ошибкой Мануэля:

«Мяч было очень сложно поймать, потому что его отскок очень велик», – сказал Тибо.

Видеообзор матча: