Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Мадридский клуб обыграл мюнхенцев и вышел в финал Лиги чемпионов 2023/24
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].
До 88-й минуты мюнхенцы побеждали 1:0, но благодаря дублю Хоселу (88, 90+1) хозяева вырвали победу и вышли в финал турнира.
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отлично играл на протяжении всего поединка до момента с первым забитым мячом «Реала». Немец ошибся, а Хоселу с близкого расстояния поразил ворота соперников.
Вратарь столичного коллектива Испании Тибо Куртуа, который наблюдал за игрой со скамейке запасных, прокомментировал эпизод с судьбоносной ошибкой Мануэля:
«Мяч было очень сложно поймать, потому что его отскок очень велик», – сказал Тибо.
Видеообзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Сираш не выходит на связь
Хоселу оформил дубль в ворота Баварии после паса Рюдигера и вывел команду в финал ЛЧ