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  4. НОЙЕР: «Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я сейчас чувствую»
Лига чемпионов
09 мая 2024, 04:17 |
601
0

НОЙЕР: «Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я сейчас чувствую»

Голкипер Баварии прокомментировал поражение от Реала в полуфинале Лиги чемпионов

09 мая 2024, 04:17 |
601
0
НОЙЕР: «Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я сейчас чувствую»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер, после ошибки которого хозяева забили первый мяч, прокомментировал вылет из ЛЧ:

«Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что я сейчас чувствую. То, что мы вылетели в заключительной стадии, ведя 1:0 до 85-й минуты, это крайне горько. Мы сделали один шаг до Лондона, увидели себя в финале, и теперь у меня нет слов».

Видеообзор матча:

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Мануэль Нойер Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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