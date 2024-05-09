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Лига чемпионов
09 мая 2024, 04:01 | Обновлено 09 мая 2024, 04:02
1464
0

Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Настоящий позор. Лайнсмен извинился, но что мне с этого?»

Защитник Баварии прокомментировал решение судьи на последних минутах матча с Реалом

09 мая 2024, 04:01 | Обновлено 09 мая 2024, 04:02
1464
0
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Настоящий позор. Лайнсмен извинился, но что мне с этого?»
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт раскритиковал судейство за спорное решение на последних минутах противостояния:

«Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки?

В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол.

Боковой судья сказал мне: «Прошу прощения, я совершил ошибку». Но что мне с этого?

В конце концов, я не из тех, кто хочет свалить все на судью, «Реал» заслужил победу, потому что выиграл 2:1, но если это правило, то это правило, вот и все, что я могу сказать на этот счет», – заявил де Лигт.

Видеообзор матча:

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Маттейс де Лигт Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: NBC Sports
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