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  4. ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»
Лига чемпионов
09 мая 2024, 02:59 |
1108
0

ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»

Главный тренер Баварии раскритиковал судейство в матче с Реалом (1:2) в Лиге чемпионов

09 мая 2024, 02:59 |
1108
0
ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи главный тренер мюнхенцев Томас Тухель раскритиковал судейство:

«Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство.

Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем «Реал».

Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение. Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так.

На другой стороне поля такого бы не произошло. Бернабеу влияет на судей», – сказал Тухель.

Видеообзор матча:

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Томас Тухель пресс-конференция Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: Twitter
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