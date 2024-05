ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи главный тренер мюнхенцев Томас Тухель раскритиковал судейство:

«Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство.

Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем «Реал».

Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение. Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так.

На другой стороне поля такого бы не произошло. Бернабеу влияет на судей», – сказал Тухель.

Tuchel on the referee's mistake: "This would not have happened on the other side" 🎥 @HaytersTV pic.twitter.com/n2VoNmlocC

Tuchel on de Ligt's goal: "A disaster. An absolute disaster. With Real's second goal, they let the play continue. The clear rule is that the scene must continue. The first mistake was made by the linesman, the second by the referee. It was a clear violation of the rules"… pic.twitter.com/8S78pKomjk