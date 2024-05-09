ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
Шимон Марциняк принял спорное решение, не позволив мюнхенцам доиграть момент
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
На 90+13-й минуте главный арбитр встречи Шимон Марциняк принял спорное решение.
Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь королевского клуба, Томас Мюллер головой скинул мяч Маттейсу де Лигту, который поразил ворота Андрея Лунина.
Марциняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.
Шимон не позволил доиграть «Баварии» момент. Правда стоит отметить, что де Лигт мог бы и не забить, поскольку Лунин выключился из эпизода сразу же после свистка.
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
Видеообзор матча:
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1)Доигрывается момент.
2)Потом свисток и фиксирование офсайда.
3)А потом проверка ВАР.
И никак иначе. И мне не понятно почему, когда решается ФИНАЛИСТ ЛЧ тупо забивается на новый регламент и возвращается к старинке, когда принималось решение "на глаз" от бокового?! Ведь именно свистком(не дав доиграть момент) главный рефери сделал, что нельзя было воспользоваться ВАРом.