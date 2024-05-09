8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

На 90+13-й минуте главный арбитр встречи Шимон Марциняк принял спорное решение.

Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь королевского клуба, Томас Мюллер головой скинул мяч Маттейсу де Лигту, который поразил ворота Андрея Лунина.

Марциняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.

Шимон не позволил доиграть «Баварии» момент. Правда стоит отметить, что де Лигт мог бы и не забить, поскольку Лунин выключился из эпизода сразу же после свистка.

ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда

Видеообзор матча: