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Лига чемпионов
09 мая 2024, 00:56 | Обновлено 09 мая 2024, 01:05
2373
13

ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда

Шимон Марциняк принял спорное решение, не позволив мюнхенцам доиграть момент

09 мая 2024, 00:56 | Обновлено 09 мая 2024, 01:05
2373
13
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

На 90+13-й минуте главный арбитр встречи Шимон Марциняк принял спорное решение.

Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь королевского клуба, Томас Мюллер головой скинул мяч Маттейсу де Лигту, который поразил ворота Андрея Лунина.

Марциняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.

Шимон не позволил доиграть «Баварии» момент. Правда стоит отметить, что де Лигт мог бы и не забить, поскольку Лунин выключился из эпизода сразу же после свистка.

ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда

Видеообзор матча:

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Шимон Марциняк фото офсайд (вне игры) Андрей Лунин Маттейс де Лигт Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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Viktor Shuper
так а шо не так? навіть на скріні офсайд очевидний
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+4
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introvert
М`яч залетів у ворота лише тому, що Лунін після свистка арбітра перестав реагувати на епізод. Нема тут про що говорити.
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+1
Standard
Сумнівні епізоди на користь Реалу, при чому другий сумнівний епізод можна було уникнути, якби баран зі свистком просвистів кінець матчу на дві хвилини раніше, адже сам додав 11 хвилин, а не 14.
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0
Нехай щастить
Суддя свиснув зарано,поспішив,але кого вже це цікавить? Реал у фіналі.
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0
NATS
Был или не был(хоть я склоняюсь, что офсайда небыло), но есть новый регламент, который уже пару лет внедрили.
1)Доигрывается момент.
2)Потом свисток и фиксирование офсайда.
 3)А потом проверка ВАР.  
И никак иначе. И мне не понятно почему, когда решается ФИНАЛИСТ ЛЧ  тупо забивается на новый регламент и возвращается к старинке, когда принималось решение  "на глаз" от бокового?! Ведь именно свистком(не дав доиграть момент) главный рефери сделал, что нельзя было воспользоваться ВАРом.
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0
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