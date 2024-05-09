Камбек Реала, фиалки – в финале ЛК, Украина – на ЧЕ по socca, Хуст и ТЦК
Главные новости за 8 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 мая. –
1А. Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Мадридский клуб стал финалистом Лиги чемпионов
1Б. Германия против Испании на Уэмбли. Определена финальная пара Лиги чемпионов
В финале ЛЧ 1 июня в Лондоне мадридский Реал сыграет против Боруссии Д
2А. Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Реал Мадрид выбил мюнхенцев в полуфинале Лиги чемпионов 2023/24
2Б. ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»
Главный тренер Баварии раскритиковал судейство в матче с Реалом (1:2) в Лиге чемпионов
2В. У кого 8.1? Известна оценка Лунина за зрелищный матч ЛЧ Реал – Бавария
Украинский вратарь помог «Реалу» выйти в финал ЛЧ
3. Стал известен первый финалист Лиги конференций 2023/24
Фиорентина по сумме двух матчей прошла Брюгге и во второй раз поборется за титул турнира
4А. Яркий камбэк. Сборная Украины на старте ЧЕ по сокка отыграла 3 мяча у Литвы
Чемпионат Европы 2024 стартовал в Кишиневе, столице Молдовы
4Б. Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
В Кишиневе состоялся матч 2-го тура чемпионата Европы 2024
5А. Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Николай Сираш не выходит на связь, «Хуст» попросил поддержки у УАФ
5Б. В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
Оперативное командование «Запад» отреагировало на информацию клуба Первой лиги
5В. Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Николай Сираш не выходит на связь длительное время
5Г. В УАФ отреагировали на исчезновение игрока, которого забрали работники ТЦК
Николай Сираш не выходит на связь
6А. Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?
Лидер киевлян заинтересовал турецкий «Бешикташ»
6Б. Клаусула Довбика тайно выросла. Сколько теперь стоит форвард?
«Жирона» оценивает украинца в 50 миллионов евро
7А. Источник: Арсенал и Челси сделали приоритетным трансфер звезды УПЛ
Георгий Судаков может перебраться в английский чемпионат
7Б. Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
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8. Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
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Блогер Sport.ua Алексей Рыжков дает однозначный ответ на этот вопрос
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