Источник: Арсенал и Челси сделали приоритетным трансфер звезды УПЛ
Георгий Судаков может перебраться в английский чемпионат
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
По информации журналиста ESPN Экрема Конура, на трансфер Судакова претендуют два лондонских гранда – «Арсенал» и «Челси», которые сделали покупку украинца приоритетной в следующее трансферное окно. Отмечается, что за Георгием следят и ряд других европейских команд.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.
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