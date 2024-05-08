Источник: Арсенал и Челси сделали приоритетным трансфер звезды УПЛ

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации журналиста ESPN Экрема Конура, на трансфер Судакова претендуют два лондонских гранда – «Арсенал» и «Челси», которые сделали покупку украинца приоритетной в следующее трансферное окно. Отмечается, что за Георгием следят и ряд других европейских команд.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.