Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
Однако «горняки» отклонили предложение чемпионов Италии
Итальянский «Наполи» в декабре предлагал донецкому «Шахтеру» примерно 40 миллионов евро за трансфер Георгия Судакова, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Однако, по информации источника, «горняки» отклонили это предложение. Из-за этого «Наполи» переключился на полузащитника «Борнмута» Хамеда Траоре, которого арендует с правом выкупа за 25 миллионов евро.
Переход ивуарийца в неаполитанский клуб является важным сигналом для «Шахтера», ведь Хамед займет последнее место для игроков не из стран ЕС в заявке «Наполи», что почти делает невозможным зимний приход и Георгия Судакова, и Николая Матвиенко.
Интересно, что в заявке «Ювентуса» все еще есть 1 место для не европейского игрока.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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за 40 лям ШД продали б Судакова, бо він саме стільки і коштує.
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знову Бурбас-Іго щось мелить, ...