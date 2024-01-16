Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова

Итальянский «Наполи» в декабре предлагал донецкому «Шахтеру» примерно 40 миллионов евро за трансфер Георгия Судакова, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Однако, по информации источника, «горняки» отклонили это предложение. Из-за этого «Наполи» переключился на полузащитника «Борнмута» Хамеда Траоре, которого арендует с правом выкупа за 25 миллионов евро.

Переход ивуарийца в неаполитанский клуб является важным сигналом для «Шахтера», ведь Хамед займет последнее место для игроков не из стран ЕС в заявке «Наполи», что почти делает невозможным зимний приход и Георгия Судакова, и Николая Матвиенко.

Интересно, что в заявке «Ювентуса» все еще есть 1 место для не европейского игрока.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.