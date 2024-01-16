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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 12:58 | Обновлено 16 января 2024, 13:26
1851
8

Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова

Однако «горняки» отклонили предложение чемпионов Италии

16 января 2024, 12:58 | Обновлено 16 января 2024, 13:26
1851
8
Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Наполи» в декабре предлагал донецкому «Шахтеру» примерно 40 миллионов евро за трансфер Георгия Судакова, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Однако, по информации источника, «горняки» отклонили это предложение. Из-за этого «Наполи» переключился на полузащитника «Борнмута» Хамеда Траоре, которого арендует с правом выкупа за 25 миллионов евро.

Переход ивуарийца в неаполитанский клуб является важным сигналом для «Шахтера», ведь Хамед займет последнее место для игроков не из стран ЕС в заявке «Наполи», что почти делает невозможным зимний приход и Георгия Судакова, и Николая Матвиенко.

Интересно, что в заявке «Ювентуса» все еще есть 1 место для не европейского игрока.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Георгий Судаков Наполи Ювентус Борнмут Шахтер Донецк Хамед Траоре трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы УПЛ Игорь Бурбас Николай Матвиенко
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 8
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Mr Voevudskiy
Бурбас ещё тот инсайдер 
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+2
AK.228
Та ну… треба було продавати 
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+1
Burevestnik
брехня...   
за 40 лям ШД продали б Судакова, бо він саме стільки і коштує.
==
знову Бурбас-Іго щось мелить, ...
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0
vh
На цей раз не пройде трюк, як з Мудриком.
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0
Умник
Идиоты что ли, как не продать за 40?
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0
FunnyCat_____
бред
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
Судаков такой парень, что начнет бунтовать
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-1
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