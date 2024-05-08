Топ-10 молодых дарований континентального футбола
Золотой актив «Барсы», звезда «МанСити», надежда Ирландии, любимчик Пепа
Европейский футбол (да и мировой тоже) стремительно молодеет. Молодость, а точнее – юность – стала настоящим футбольным трендом: все больше и больше клубов из топ-пять чемпионатов, в том числе топовых клубов, делают ставку в первых командах именно на тинейджеров.
И эти тинейджеры игровой каши не портят. Скорее даже наоборот: именно они уже играют ведущие роли. О звездах европейского футбола не старше двадцати лет – и уже состоявшихся, и пока что звездочек – и пойдет речь ниже.
Антониу Силва
Гражданство: Португалия
Возраст: 20 лет
Клуб: «Бенфика»
«Бенфика» умеет отыскивать таланты. Антониу Силва лиссабонский гранд нашел в аматорском клубе «Визеу Юнайтед». В 17 лет Силва подписал «взрослый» контракт с «орлами».
За первую команду «Бенфики» Антониу дебютировал два года назад. С тех пор является игроком основы и партнером нашего Анатолия Трубина в обороне (Силва по амплуа – центрбек).
Однако этот фактурный защитник любит и умеет атаковать. В 18-летнем возрасте он забил мяч в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Является основным игроком национальной сборной Португалии. Кроме того, Антониу Силва – самый молодой футболист своей национальной сборной, сыгравший на чемпионатах мира.
Руни Бардагжи
Гражданство: Швеция
Возраст: 18 лет
Клуб: «Копенгаген»
Родился в Кувейте, но имеет шведское гражданство. В футбол начал играть в Швеции. Первые успехи к Бардагжи пришли в «Мальме», где он играл за молодежную команду и много забивал (Руни по амплуа – форвард). В 2020 году Бардагжи перешел в датский «Копенгаген».
В 16 лет он дебютировал в первой команде «Копенгагена». И не только дебютировал, но и стал автором забитого мяча: самым молодым футболистом, забившим гол, не только в истории своего клуба, но и всего чемпионата Дании.
А вообще на счету Руни – шесть забитых мячей в девяти поединках за «Копенгаген» на старте нынешнего сезона. А еще он забил победный гол «МанЮнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Эван Фергюсон
Гражданство: Ирландия
Возраст: 19 лет
Клуб: «Брайтон»
Эван Фергюсон – сын Барри Фергюсона, выступавшего в начале «нулевых» за ирландские и английские клубы. Но Эван уже переплюнул футбольную славу своего родителя, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Ирландии. За «Богемиан» Фергюсон-младший дебютировал в 14-летнем (!) возрасте.
В 2021 году Эван подписал контракт с «Брайтоном». Его все чаще сравнивают с Уэйном Руни. И не только потому, что Фергюсон стал вторым тинейджером после знаменитого «Шрека», кому удалось забить в АПЛ десять мячей за календарный год. Эван и по манере игры похож на молодого Руни: быстрый, техничный, мощный, одинаково хороши играющий обеими ногами.
Майкл Кайоде
Гражданство: Италия
Возраст: 19 лет
Клуб: «Фиорентина»
На чемпионате Европы среди 18-летних Кайоде был не только основополагающим футболистом защиты сборной Италии, но и в финале сумел забить победный мяч.
Кайоде – воспитанник «Ювентуса», но на данный момент является игроком «Фиорентины». Игроком стартового состава «Фиорентины». В основе «фиалок» Майкл дебютировал в минувшем сезоне, и с тех пор является незаменимым правым защитником.
Хуго Ларссон
Гражданство: Швеция
Возраст: 19 лет
Клуб: «Айнтрахт»
В 12-летнем возрасте Ларссон попал в детскую школу «Мальме». В этом шведском клубе Хуго прошел все юношеские и молодежные команды, после чего его взяли в первую команду. В основе «Мальме» Ларссон дебютировал в 17 лет.
За полтора года в «Мальме» Ларссон сумел не только очень хорошо себя зарекомендовать, но и завоевать место в основе. Ларссон – лучший футболист чемпионата Швеции 2022 года. Своей уверенной игрой в середине поля Хуго сумел привлечь внимание многих топ-клубов. В прошлом году Ларссон стал футболистом «Айнтрахта». Клуб из Франкфурта очень рассчитывает на этого универсального полузащитника.
Рико Льюис
Гражданство: Великобритания
Возраст: 19 лет
Клуб: «Манчестер Сити»
О начале такой карьеры можно только мечтать. В свои 19 лет Рико Льюис является чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов. Все эти титулы номинальный крайний защитник, который нередко играет и в середине поля, завоевал в «Манчестер Сити». Поговаривают, что Льюис – один из любимчиков Гвардиолы.
Рико – воспитанник «Манчестер Сити». За первую команду дебютировал в 17 лет.
Успел дебютировать и за основную сборной Англии.
Гийом Рест
Гражданство: Франция
Возраст: 19 лет
Клуб: «Тулуза»
Уроженец и воспитанник «Тулузы». За первую команду дебютировал в 18 лет. Это очень неординарное событие, учитывая, что Рест – голкипер. Является основным вратарем «Тулузы» в нынешнем сезоне.
Гийома выделяет не только отменная реакция, но и не по годам зрелая и спокойная манера игры.
Скорее всего, именно Рест будет защищать ворота сборной Франции на Олимпиаде-2024.
Лени Йоро
Гражданство: Франция
Возраст: 18 лет
Клуб: «Лилль»
В структуре «Лилля» – с 12 лет. В 16-летнем возрасте подписал с «догами» свой первый профессиональный контракт. Весной 2022 года Йоро дебютировал за первую команду «Лилля», став самым молодым футболистом в истории этой команды, побив рекорд знаменитого Эдена Азара.
В нынешнем сезоне Йоро является основным игроком «Лилля». Паулу Фонсека, наставник «догов», очень высокого мнения о Лени. Несмотря на свое амплуа – центральный защитник – Йоро любит подключаться к атакам и забивать голы.
Уоррен Заир-Эмери
Гражданство: Франция
Возраст: 18 лет
Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Еще один французский самородок. Главный на данный момент французский клуб – «ПСЖ» – нашел Уоррена в аматорской команде «Обервилье».
За основу «Сен-Жермен» Заир-Эмери дебютировал два года назад, в 16-летнем возрасте, став самым молодым игроком в истории парижского гранда.
Поиграл практически за все возрастные сборные Франции, а осенью прошлого года дебютировал и за национальную сборную своей страны.
За прекрасное видение поля, умение вести игру, отдать точную передачу, этого «волнореза» называют «вторым Верратти».
Ламин Ямал
Гражданство: Испания
Возраст: 16 лет
Клуб: «Барселона»
Если кому-то и суждено в обозримом будущем затмить славу самого Месси, то это должен сделать «преемник» Лео в «Барселоне» – Ламин Ямал. На этого юношу очень рассчитывает не только «Барселона», но и главная сборная Испании.
Ямал уже давно стал автором многих рекордов. Ламин – самый молодой игрок в истории и «Барселоны, и национальной сборной Испании. Причем не только по факту самый молодой футболист, но еще и автор забитых мячей и в клубе, и в сборной. И в отборочных циклах Евро.
В 2023 году Ямал продлил контракт с «Барсой» до конца 2026 года. Этот нападающий должен стать краеугольным камнем нового проекта под названием ФК «Барселона». Во всяком случае, именно так считают боссы блауграны.
Но на него имеет виды и «ПСЖ», готовый выложить двести миллионов евро. Сдадут ли нервы у Лапорты, или нет?
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