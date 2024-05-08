Топ-10 молодых дарований континентального футбола

Европейский футбол (да и мировой тоже) стремительно молодеет. Молодость, а точнее – юность – стала настоящим футбольным трендом: все больше и больше клубов из топ-пять чемпионатов, в том числе топовых клубов, делают ставку в первых командах именно на тинейджеров.

И эти тинейджеры игровой каши не портят. Скорее даже наоборот: именно они уже играют ведущие роли. О звездах европейского футбола не старше двадцати лет – и уже состоявшихся, и пока что звездочек – и пойдет речь ниже.

Антониу Силва

Гражданство: Португалия

Возраст: 20 лет

Клуб: «Бенфика»

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«Бенфика» умеет отыскивать таланты. Антониу Силва лиссабонский гранд нашел в аматорском клубе «Визеу Юнайтед». В 17 лет Силва подписал «взрослый» контракт с «орлами».

За первую команду «Бенфики» Антониу дебютировал два года назад. С тех пор является игроком основы и партнером нашего Анатолия Трубина в обороне (Силва по амплуа – центрбек).

Однако этот фактурный защитник любит и умеет атаковать. В 18-летнем возрасте он забил мяч в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Является основным игроком национальной сборной Португалии. Кроме того, Антониу Силва – самый молодой футболист своей национальной сборной, сыгравший на чемпионатах мира.

Руни Бардагжи

Гражданство: Швеция

Возраст: 18 лет

Клуб: «Копенгаген»

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Родился в Кувейте, но имеет шведское гражданство. В футбол начал играть в Швеции. Первые успехи к Бардагжи пришли в «Мальме», где он играл за молодежную команду и много забивал (Руни по амплуа – форвард). В 2020 году Бардагжи перешел в датский «Копенгаген».

В 16 лет он дебютировал в первой команде «Копенгагена». И не только дебютировал, но и стал автором забитого мяча: самым молодым футболистом, забившим гол, не только в истории своего клуба, но и всего чемпионата Дании.

А вообще на счету Руни – шесть забитых мячей в девяти поединках за «Копенгаген» на старте нынешнего сезона. А еще он забил победный гол «МанЮнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Эван Фергюсон

Гражданство: Ирландия

Возраст: 19 лет

Клуб: «Брайтон»

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Эван Фергюсон – сын Барри Фергюсона, выступавшего в начале «нулевых» за ирландские и английские клубы. Но Эван уже переплюнул футбольную славу своего родителя, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Ирландии. За «Богемиан» Фергюсон-младший дебютировал в 14-летнем (!) возрасте.

В 2021 году Эван подписал контракт с «Брайтоном». Его все чаще сравнивают с Уэйном Руни. И не только потому, что Фергюсон стал вторым тинейджером после знаменитого «Шрека», кому удалось забить в АПЛ десять мячей за календарный год. Эван и по манере игры похож на молодого Руни: быстрый, техничный, мощный, одинаково хороши играющий обеими ногами.

Майкл Кайоде

Гражданство: Италия

Возраст: 19 лет

Клуб: «Фиорентина»

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На чемпионате Европы среди 18-летних Кайоде был не только основополагающим футболистом защиты сборной Италии, но и в финале сумел забить победный мяч.

Кайоде – воспитанник «Ювентуса», но на данный момент является игроком «Фиорентины». Игроком стартового состава «Фиорентины». В основе «фиалок» Майкл дебютировал в минувшем сезоне, и с тех пор является незаменимым правым защитником.

Хуго Ларссон

Гражданство: Швеция

Возраст: 19 лет

Клуб: «Айнтрахт»

Getty Images/Global Images Ukraine

В 12-летнем возрасте Ларссон попал в детскую школу «Мальме». В этом шведском клубе Хуго прошел все юношеские и молодежные команды, после чего его взяли в первую команду. В основе «Мальме» Ларссон дебютировал в 17 лет.

За полтора года в «Мальме» Ларссон сумел не только очень хорошо себя зарекомендовать, но и завоевать место в основе. Ларссон – лучший футболист чемпионата Швеции 2022 года. Своей уверенной игрой в середине поля Хуго сумел привлечь внимание многих топ-клубов. В прошлом году Ларссон стал футболистом «Айнтрахта». Клуб из Франкфурта очень рассчитывает на этого универсального полузащитника.

Рико Льюис

Гражданство: Великобритания

Возраст: 19 лет

Клуб: «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine

О начале такой карьеры можно только мечтать. В свои 19 лет Рико Льюис является чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов. Все эти титулы номинальный крайний защитник, который нередко играет и в середине поля, завоевал в «Манчестер Сити». Поговаривают, что Льюис – один из любимчиков Гвардиолы.

Рико – воспитанник «Манчестер Сити». За первую команду дебютировал в 17 лет.

Успел дебютировать и за основную сборной Англии.

Гийом Рест

Гражданство: Франция

Возраст: 19 лет

Клуб: «Тулуза»

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Уроженец и воспитанник «Тулузы». За первую команду дебютировал в 18 лет. Это очень неординарное событие, учитывая, что Рест – голкипер. Является основным вратарем «Тулузы» в нынешнем сезоне.

Гийома выделяет не только отменная реакция, но и не по годам зрелая и спокойная манера игры.

Скорее всего, именно Рест будет защищать ворота сборной Франции на Олимпиаде-2024.

Лени Йоро

Гражданство: Франция

Возраст: 18 лет

Клуб: «Лилль»

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В структуре «Лилля» – с 12 лет. В 16-летнем возрасте подписал с «догами» свой первый профессиональный контракт. Весной 2022 года Йоро дебютировал за первую команду «Лилля», став самым молодым футболистом в истории этой команды, побив рекорд знаменитого Эдена Азара.

В нынешнем сезоне Йоро является основным игроком «Лилля». Паулу Фонсека, наставник «догов», очень высокого мнения о Лени. Несмотря на свое амплуа – центральный защитник – Йоро любит подключаться к атакам и забивать голы.

Уоррен Заир-Эмери

Гражданство: Франция

Возраст: 18 лет

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один французский самородок. Главный на данный момент французский клуб – «ПСЖ» – нашел Уоррена в аматорской команде «Обервилье».

За основу «Сен-Жермен» Заир-Эмери дебютировал два года назад, в 16-летнем возрасте, став самым молодым игроком в истории парижского гранда.

Поиграл практически за все возрастные сборные Франции, а осенью прошлого года дебютировал и за национальную сборную своей страны.

За прекрасное видение поля, умение вести игру, отдать точную передачу, этого «волнореза» называют «вторым Верратти».

Ламин Ямал

Гражданство: Испания

Возраст: 16 лет

Клуб: «Барселона»

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Если кому-то и суждено в обозримом будущем затмить славу самого Месси, то это должен сделать «преемник» Лео в «Барселоне» – Ламин Ямал. На этого юношу очень рассчитывает не только «Барселона», но и главная сборная Испании.

Ямал уже давно стал автором многих рекордов. Ламин – самый молодой игрок в истории и «Барселоны, и национальной сборной Испании. Причем не только по факту самый молодой футболист, но еще и автор забитых мячей и в клубе, и в сборной. И в отборочных циклах Евро.

В 2023 году Ямал продлил контракт с «Барсой» до конца 2026 года. Этот нападающий должен стать краеугольным камнем нового проекта под названием ФК «Барселона». Во всяком случае, именно так считают боссы блауграны.

Но на него имеет виды и «ПСЖ», готовый выложить двести миллионов евро. Сдадут ли нервы у Лапорты, или нет?