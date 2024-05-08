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  4. Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Англия
08 мая 2024, 19:25 |
3157
6

Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ

Мудрик и Зинченко попали в рейтинг от GiveMeSport

08 мая 2024, 19:25 |
3157
6
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг из футболистов, наиболее разочаровавших в этом сезоне Английской премьер-лиги.

Возглавил рейтинг бразилец Антони из «Манчестер Юнайтед», который является одним из самых дорогих игроков в составе команды и забил всего один гол в АПЛ в этом сезоне. Второе место занял одноклубник Антони Каземиро, а на третьем месте расположился вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик занял пятую строчку. В этот рейтинг также попал и Александр Зинченко из «Арсенала», занявший 11 место.

Топ-5 игроков АПЛ в этом сезоне, которые больше всего разочаровали

  1. Антони (Манчестер Юнайтед)
  2. Каземиро (Манчестер Юнайтед)
  3. Джек Грилиш (Манчестер Сити)
  4. Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
  5. Михаил Мудрик (Челси)
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Джек Грилиш Каземиро Маркус Рэшфорд Михаил Мудрик Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига рейтинг Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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NoMad
А я думав мурзік і мурзік, а тут Зіна
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Людмила Павловська
От яким футболістом в апл задоволенні. Гріліш поганий, Салах ніякий, і т. д.
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-1
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