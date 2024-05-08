Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Мудрик и Зинченко попали в рейтинг от GiveMeSport
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг из футболистов, наиболее разочаровавших в этом сезоне Английской премьер-лиги.
Возглавил рейтинг бразилец Антони из «Манчестер Юнайтед», который является одним из самых дорогих игроков в составе команды и забил всего один гол в АПЛ в этом сезоне. Второе место занял одноклубник Антони Каземиро, а на третьем месте расположился вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик занял пятую строчку. В этот рейтинг также попал и Александр Зинченко из «Арсенала», занявший 11 место.
Топ-5 игроков АПЛ в этом сезоне, которые больше всего разочаровали
- Антони (Манчестер Юнайтед)
- Каземиро (Манчестер Юнайтед)
- Джек Грилиш (Манчестер Сити)
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
- Михаил Мудрик (Челси)
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