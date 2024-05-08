Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг из футболистов, наиболее разочаровавших в этом сезоне Английской премьер-лиги.

Возглавил рейтинг бразилец Антони из «Манчестер Юнайтед», который является одним из самых дорогих игроков в составе команды и забил всего один гол в АПЛ в этом сезоне. Второе место занял одноклубник Антони Каземиро, а на третьем месте расположился вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик занял пятую строчку. В этот рейтинг также попал и Александр Зинченко из «Арсенала», занявший 11 место.

Топ-5 игроков АПЛ в этом сезоне, которые больше всего разочаровали