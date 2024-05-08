Осознанный выбор. Как и почему Барселона не использовала шанс купить Мбаппе

Летом 2017 года в центральном офисе «Барселоны» было жарко. И дело не в рекордах, которые устанавливал термометр за окном, а в трансферных метаниях, внезапно возникших в директорате «блаугранас» из-за трансфера Неймара в «Пари Сен-Жермен». Французский клуб, напомним, сенсационно активировал клаусулу бразильца в 222 миллиона евро и совершил трансфер, который до сих пор остается рекордным для мирового футбола и пока непонятно, когда будет побит.

Тот факт, что «Барселона» потеряла одного из своих лидеров атаки, безусловно, очень огорчал болельщиков каталонского гранда. Но в руководстве «блаугранас» в целом понимали, что эта сделка открывает перед клубом практически безграничные возможности. В августе 2017-го «Барселона», без преувеличения, могла подписать практически любого футболиста планеты, ведь на руках у нее внезапно оказались колоссальные средства, а рынок в целом еще не был готов к такого рода «аукционам невиданной щедрости» и цены на нем были понятными и устоявшимися на протяжении нескольких лет.

Учитывая тот факт, что за два года до продажи Неймара «Барселона» выиграла Лигу чемпионов и с тех пор ей удалось сохранить костяк той команды-мечты, особой необходимости экстренно выходить на рынок у каталонцев не было. За исключением, конечно, одной-единственной позиции – левого нападающего, – которую ранее и занимал Неймар.

С высоты прожитых лет сегодня кто-то может категорично сказать, что «Барселона» была абсолютно не готова к продаже Неймара. Да, это действительно похоже на правду и, скорее всего, ею и является, однако сразу после отъезда бразильца с «Камп Ноу» селекционный отдел клуба представил на рассмотрение высшему руководству две кандидатуры, которые в теории могли бы выступить заменой для Неймара.

ФК Барселона. Усман Дембеле на презентации в Барселоне

На вершине шорт-листа каталонского гранда оказались двое французов: Килиан Мбаппе из «Монако» и Усман Дембеле из дортмундской «Боруссии». Каким оказался выбор «Барселоны» также всем прекрасно известно: правление «блаугранас» отдало 105 миллионов евро (еще 42 миллиона были прописаны в виде различных бонусов) немецкому клубу, оформив пятилетнее трудовое соглашение с Дембеле и прописав в нем клаусулу в 400 миллионов евро.

В конечном итоге Дембеле провел в «Барсе» шесть лет и сыграл 185 официальных поединков в рамках всех турниров (40 голов и 43 ассиста). В его случае ни о какой активации клаусулы уже и речи быть не могло, хотя летом 2023-го Усман и последовал по проторенной ранее Неймаром дорожке в «Пари Сен-Жермен». Что правда, за французского флангового нападающего парижане на этот раз заплатили «сущую мелочь» – всего 50 миллионов евро.

Почему же тогда, летом 2017-го, боссы «Барселоны» сделали выбор именно в пользу Дембеле, а не Мбаппе, которому посчастливилось впоследствии превратиться в звезду мирового масштаба?

Чтобы лучше понять причины такого решения каталонцев, сперва нужно разобраться в контексте того времени и проанализировать пласт информации, которым обладала и с которым работала на тот момент «Барселона».

В скаутских отчетах каталонского клуба отмечалось, что Дембеле является классическим фланговым нападающим, который успешно работает на поле обеими ногами, а также обладает прекрасной скоростью и достаточной техникой, чтобы обыгрывать большинство своих оппонентов. Приглядываться к Усману селекционеры каталонского клуба, по слухам, начали еще в момент, когда француз выступал на родине в рядах «Ренна», который летом 2016-го сумел получить 35 миллионов евро от продажи своего воспитанника в Дортмунд.

Что касается информации по Мбаппе, то здесь скауты «Барселоны» отмечали, что этот футболист представляет собой своего рода гибрид между центральным и фланговым нападающими. Более того, у Килиана была репутация человека, который «голоден» к деньгам, а в его резюме говорилось, что ранее футболист не смог переехать в «Челси» из-за жесткой позиции своей матери. Женщина якобы не пожелала, чтобы ее сын ехал в Лондон для прохождения недельного просмотра и тестов, а категорично заявила: «Либо покупайте его сейчас, либо платите много-много миллионов через несколько лет».

Окончательное слово при выборе замены для Неймара принадлежало тогдашнему спортивному директору «Барселоны» Роберту Фернандесу (ушел с должности летом 2018-го), а также директору по футболу каталонцев Пепу Сегуре (работал в этой роли с лета 2017-го по лето 2019-го). Оба сошлись во мнении, что более безопасным и предсказуемым вариантом является Дембеле: его игровой стиль больше смахивает на то, как предпочитал действовать Неймар, а также Усман больше работает на команду, а не отдает предпочтение индивидуализму.

Последнее было необычайно важно для тогдашней «Барселоны», где, напомним, все еще продолжал выступать аргентинский гений Лионель Месси. Фернандес и Сегура посчитали, что появление в команде Мбаппе, любящего «тянуть одеяло на себя», может расстроить Месси, и это больно ударит по командной раздевалке и амбициям самого Лео.

Итоговое решение «Барселоны» подписать Дембеле оказалось неожиданностью как минимум для двух заинтересованных сторон. Прежде всего, на трансфер Килиана в каталонский гранд уже настроились родители Мбаппе, которые считали, что после отъезда Неймара их сыну будет по силам стать твердым игроком основного состава «блаугранас», а это то, чего бы, скорее всего, не случилось с французом в случае переезда в «Реал», где на тот момент молодому таланту предстояло усадить на лавку кого-то из тройки Бензема – Роналду – Бэйл.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Килиан Мбаппе

Поговаривали даже, что агенты, приближенные к «Барселоне», несколько раз встречались с отцом Мбаппе и обсуждали детали потенциального трансфера Килиана в Испанию. Речь заходила о 120-130 миллионах евро, которых будет достаточно, чтобы убедить «Монако», а сам Мбаппе буквально грезил уникальной возможностью поиграть плечом к плечу с Лионелем Месси.

Крайнюю заинтересованность в продаже Мбаппе в «Барселону» демонстрировал и топ-менеджмент «Монако». Монегаски, которые в сезоне-2016/17 во многом благодаря усилиям Килиана, а также Радамеля Фалькао и Бернарду Силвы, завоевали чемпионский титул во французской Лиге 1, очень не хотели идти на сделку по Мбаппе с «Пари Сен-Жермен», чтобы не усиливать и без того чрезвычайно мощного и «кровожадного», с точки зрения скупить всех и вся, соперника.

Но, в конечном итоге, «Барселона» просто не оставила выбора ни «Монако», ни Мбаппе. 31 августа 2017 года, в последний день работы летнего трансферного окна в большинстве лиг Европы, «Пари Сен-Жермен» предложил арендовать Килиана у монегасков с обязательством через год выкупить контракт форварда за 180 миллионов евро. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы началась эра непростого партнерства Мбаппе с ПСЖ – период, который принес столичному французскому клубу большое количество титулов, но также добавил и головной боли инвесторам, ведь Килиан перманентно находится «на ножах» то с партнерами по команде, то с директоратом.

В последние три-четыре сезона «мыльная опера» вокруг потенциального ухода Мбаппе из ПСЖ является одним из главных событий трансферных окон. Ближайшее лето не только не станет исключением, но и, по-видимому, может подарить долгожданную развязку – по крайней мере, сейчас в СМИ царит почти 100%-ная уверенность, что Килиан на правах свободного агента перейдет в «Реал».

Даже действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно заявил, что не завидует «Реалу», который подпишет Мбаппе. Функционер высказал мнение, что француз, дескать, точно испортит атмосферу в раздевалке «бланкос», но все это, скорее всего, лишь очередная серия «игр разума», то и дело происходящих между каталонцами и мадридцами. Ведь если бы семь лет назад история сложилась несколько иначе, и Мбаппе сегодня был бы в «Барселоне», тот же Лапорта, очевидно, являлся б одним из ключевых почитателей таланта Килиана, как минимум в публичном поле.