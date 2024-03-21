Жоан ЛАПОРТА: «Я не завидую Реалу. Мбаппе исказит их раздевалку»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на возможный переход французской суперзвезды в «Реал».

«Я не завидую «Реалу», который подпишет Мбаппе. Я думаю, что у них будет большая проблема. У него будут сумасшедшие цифры в контракте. Мбаппе точно исказит раздевалку. Это не подарок», – признался Лапорта.