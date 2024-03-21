Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жоан ЛАПОРТА: «Я не завидую Реалу. Мбаппе исказит их раздевалку»
Испания
21 марта 2024, 22:30 |
1260
0

Жоан ЛАПОРТА: «Я не завидую Реалу. Мбаппе исказит их раздевалку»

Президент «Барселоны» отреагировал на возможный переход француза в «королевский клуб»

21 марта 2024, 22:30 |
1260
0
Жоан ЛАПОРТА: «Я не завидую Реалу. Мбаппе исказит их раздевалку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на возможный переход французской суперзвезды в «Реал».

«Я не завидую «Реалу», который подпишет Мбаппе. Я думаю, что у них будет большая проблема. У него будут сумасшедшие цифры в контракте. Мбаппе точно исказит раздевалку. Это не подарок», – признался Лапорта.

По теме:
Пресс-служба Реала отметила постом старт Лунина в матче против Боснии
Анчелотти планировал выпустить Куртуа в старте на следующий матч Ла Лиги
Игрок Динамо дебютирует за сборную. Лунин впервые сыграет при Реброве
Жоан Лапорта Килиан Мбаппе Реал Мадрид Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы ПСЖ
Источник Yardbarker
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
Футбол | 21 марта 2024, 07:33 13
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина

Приоритетом для «сливочных» остается продление контракта с украинцем

Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Футбол | 21 марта 2024, 08:13 8
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера

Королевский клуб готов предложить Давиду Де Хеа контракт на год с возможностью продления

Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков
Футбол | 21.03.2024, 21:56
Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков
Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков
Грузия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Футбол | 21.03.2024, 18:01
Грузия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Грузия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
Футбол | 21.03.2024, 08:11
В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
21.03.2024, 07:01 7
Теннис
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 2
Футбол
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
20.03.2024, 20:23 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
19.03.2024, 23:23 3
Бокс
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
21.03.2024, 07:07 8
Футбол
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
20.03.2024, 00:03 6
Футбол
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
20.03.2024, 01:59 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем