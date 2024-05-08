В УАФ отреагировали на исчезновение игрока, которого забрали работники ТЦК

Вчера, 7 мая, клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летний игрок команды Николай Сираш был доставлен работниками ТЦК и СП в военкомат и не выходит на связь.

В Украинской ассоциации футбола прокомментировали ситуацию.

«Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины», – написано в заявлении УАФ.

Ранее сообщат, что Сираш уже находится в одной из воинских частей.