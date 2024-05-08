Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ отреагировали на исчезновение игрока, которого забрали работники ТЦК
Украина. Первая лига
08 мая 2024, 18:56 | Обновлено 08 мая 2024, 20:22
3064
2

В УАФ отреагировали на исчезновение игрока, которого забрали работники ТЦК

Николай Сираш не выходит на связь

08 мая 2024, 18:56 | Обновлено 08 мая 2024, 20:22
3064
2
В УАФ отреагировали на исчезновение игрока, которого забрали работники ТЦК
УАФ

Вчера, 7 мая, клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летний игрок команды Николай Сираш был доставлен работниками ТЦК и СП в военкомат и не выходит на связь.

В Украинской ассоциации футбола прокомментировали ситуацию.

«Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины», – написано в заявлении УАФ.

Ранее сообщат, что Сираш уже находится в одной из воинских частей.

По теме:
Суркис признался, будет ли Луческу генеральным директором Динамо
Лучший бомбардир Первой лиги восстановился после травмы
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская ассоциация футбола российско-украинская война мобилизация Хуст Николай Сираш
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Футбол | 08 мая 2024, 00:29 41
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК

Николай Сираш не выходит на связь, «Хуст» попросил поддержки у УАФ

В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
Футбол | 08 мая 2024, 13:22 89
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК

Оперативное командование «Запад» отреагировало на информацию клуба Первой лиги

Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Футбол | 08.05.2024, 19:25
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Футбол | 08.05.2024, 07:01
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 08.05.2024, 03:10
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
якщо заява від УАФ - це факт, 
то яке прізвище у того УАФовця ?
чи не дав маху цей сайт ?     
Ответить
+4
Lulinnha
Що це за процес ? Коли це відкритий кримінал ? 
Зрозуміло, що людину з військовим минулим та освітою просто так не мобілізуєш. Адже вони добре розуміють принципи роботи цього конвеєра смерті...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
07.05.2024, 23:57 128
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
07.05.2024, 07:20 35
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем