В УАФ отреагировали на исчезновение игрока, которого забрали работники ТЦК
Николай Сираш не выходит на связь
Вчера, 7 мая, клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летний игрок команды Николай Сираш был доставлен работниками ТЦК и СП в военкомат и не выходит на связь.
В Украинской ассоциации футбола прокомментировали ситуацию.
«Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины», – написано в заявлении УАФ.
Ранее сообщат, что Сираш уже находится в одной из воинских частей.
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то яке прізвище у того УАФовця ?
чи не дав маху цей сайт ?
Зрозуміло, що людину з військовим минулим та освітою просто так не мобілізуєш. Адже вони добре розуміють принципи роботи цього конвеєра смерті...