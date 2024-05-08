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Украина. Первая лига
08 мая 2024, 17:55 | Обновлено 08 мая 2024, 18:49
3099
5

Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК

Николай Сираш не выходит на связь длительное время

08 мая 2024, 17:55 | Обновлено 08 мая 2024, 18:49
3099
5
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
ФК Хуст. Николай Сираш

Как стало известно Sport.ua, с игроком перволигового «Хуста» Николаем Сирашем, которого 7 мая прямо с местного железнодорожного вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат, и в дальнейшем отсутствует связь.

Единственное, что Николаю Сирашу удалось, так это сообщить одному из тренеров «Хуста», что его забрали военные.

По информации нашего источника, игрок «Хуста» уже находится в одной из воинских частей.

После календарного матча 7-го тура группы «Выбывание» Первой лиги с «Горняком-Спорт» Николай Сираш отпросился у руководителя «Хуста» Владимира Циткина на один день по семейным обстоятельствам: требовал госпитализации его маленький ребенок. Уладив дела в столице, игрок вернулся в Хуст на поезде Киев – Солотвино.

Несмотря на все усилия руководства клуба «Хуст», ему не удалось выяснить дальнейшую судьбу своего футболиста.

Футбольный сезон в Украине несмотря на военное положение, все же, вышел на финишную прямую. Однако российский агрессор никак не успокоится и поэтому всем заинтересованным организациям надо срочно определиться с тем, каким будет следующий чемпионат, игроки каких лиг будут иметь бронирование от мобилизации.

Что касается Николая Сираша, то в текущем сезоне он прошлой осенью сыграл 16 поединков за второлиговую «Кудровку», а в весенней части – 6 матчей за перволиговый «Хуст».

Ранее мы сообщали, что в ВСУ отреагировали на пост ФК «Хуст» об исчезновении игрока с работниками ТЦК.

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Первая лига Украины Украинская ассоциация футбола российско-украинская война мобилизация Хуст Николай Сираш инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 5
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New Zealander
Вищій і першій лізі - дати бронь. Другій лізі і аматорам - не давати. Вища і перша ліга це десь 600 чоловік. Вони великої погоди на фронті не зроблять але для існування і розвитку українського футболу вони є дуже важливі. 
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+3
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Gargantua
обличчя Миколи Сираша, коли він став штурмовиком
стало відомо, як Микола Сираш відчув непоборне бажання поповнити лави ЗСУ
Микола Сираш висловив вдячність працівникам ТЦК
Георгій Судаков висловив захоплення вчинком Миколи Сираша
Фабріціо Романо повідомив, що трансфер Миколи Сираша до ЗСУ завершено
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+1
Standard
Бронь має бути у гравців збірної України і у легіонерів з топ чемпіонатів, які донатять на ЗСУ десятки тисяч євро. Усі інші нічим не кращі і не гірші від картярів, гравців у доміно, нарди, фанатів рибалки, бадмінтону, і таке інше. Мова не про розвиток футболу, а про існування України. Не можуть одні стояти в окопі по коліна в крові і болоті, а інші м'яча на голові набивати.
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