Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК

Как стало известно Sport.ua, с игроком перволигового «Хуста» Николаем Сирашем, которого 7 мая прямо с местного железнодорожного вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат, и в дальнейшем отсутствует связь.

Единственное, что Николаю Сирашу удалось, так это сообщить одному из тренеров «Хуста», что его забрали военные.

По информации нашего источника, игрок «Хуста» уже находится в одной из воинских частей.

После календарного матча 7-го тура группы «Выбывание» Первой лиги с «Горняком-Спорт» Николай Сираш отпросился у руководителя «Хуста» Владимира Циткина на один день по семейным обстоятельствам: требовал госпитализации его маленький ребенок. Уладив дела в столице, игрок вернулся в Хуст на поезде Киев – Солотвино.

Несмотря на все усилия руководства клуба «Хуст», ему не удалось выяснить дальнейшую судьбу своего футболиста.

Футбольный сезон в Украине несмотря на военное положение, все же, вышел на финишную прямую. Однако российский агрессор никак не успокоится и поэтому всем заинтересованным организациям надо срочно определиться с тем, каким будет следующий чемпионат, игроки каких лиг будут иметь бронирование от мобилизации.

Что касается Николая Сираша, то в текущем сезоне он прошлой осенью сыграл 16 поединков за второлиговую «Кудровку», а в весенней части – 6 матчей за перволиговый «Хуст».

Ранее мы сообщали, что в ВСУ отреагировали на пост ФК «Хуст» об исчезновении игрока с работниками ТЦК.