Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК

Клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летний игрок команды Николай Сираш был доставлен работниками ТЦК в военкомат.

«Николая Сираша – одного из основных игроков ФК «Хуст», сегодня, 7 мая, прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба – неизвестна.

В нашем городе долгое время не было футбола. Вновь ФК «Хуст» смог за 5 лет выиграть Первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины, одним из главных направлений клуба является развитие детского футбола. На сегодняшний день активно занимается 130 детей всех возрастов. Клуб существует исключительно за счет средств неравнодушных меценатов.

Но сегодня нам приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК. Чемпионат Украины на грани срыва! Команды отказываются ехать в г. Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будут принимать участие 3 клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?

Просим реагирования и поддержки у председателя УАФ Андрея Шевченко, председателя ПФЛ Александра Каденко, председателя областной военной администрации Виктора Никиты, председателя ЗАФ Ивана Дурана и всех неравнодушных по данной ситуации.

Внешний враг стремится уничтожить нас, наш язык, культуру, спорт. Помогите спасти украинский футбол», – говорится в заявлении ФК «Хуст».

Сезон 2023/24 Сираш начал в составе ФК «Чернигов», а в зимнее трансферное окно перешел в «Хуст».