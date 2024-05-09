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  4. Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Англия
09 мая 2024, 00:02 |
4854
8

Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн

Украинский защитник может перейти в «Баварию»

09 мая 2024, 00:02 |
4854
8
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

По информации источника, мюнхенская «Бавария» не отказалась от идеи трансфера Зинченко и рассчитывает купить украинца в следующее трансферное окно. «Арсенал» хочет получить за Зинченко 45 миллионов евро и «Бавария» готова заплатить «канонирам» такую сумму. Ожидается, что Зинченко заменит в «Баварии» Альфонсо Дэвиса, который может покинуть команду.

В этом сезоне Зинченко отыграл за «Арсенал» во всех турнирах 34 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.

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Александр Зинченко Бавария трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Арсенал Лондон
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 8
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Gargantua
ну и замена
Дэвис один из самых быстрых футболистов в мировом футболе
а Зина откровенный тихоход
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0
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Nordenus
Зине в любом случае надо уходить, он уже присел в Арсенале на лавку, и в следующем сезоне там делать нечего
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0
Harun Bakircioğlu
Зинченко чемодан без ручки. Высокая зарплата и абсолютная бесполезность для Арсенала. В полузащите играть не может, защитник из него плохой. Все к тому и шло, удивлен, что Артета так долго разбирался. Адвокаты Зинченко, защищавшие с пеной у рта его от плохих коментов, куда-то пропали, про алкоголиков Арсенала уже не пишут.
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-1
odiniznashih
Кому он нужен? 
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
luceorius
 То це Баварія спересердя від сьогоднішої поразки, завтра мюнхенці заявлять, що ніколи не розглядають розчарувань АПЛ, їм і своїх вистачає.
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-2
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