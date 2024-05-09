Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

По информации источника, мюнхенская «Бавария» не отказалась от идеи трансфера Зинченко и рассчитывает купить украинца в следующее трансферное окно. «Арсенал» хочет получить за Зинченко 45 миллионов евро и «Бавария» готова заплатить «канонирам» такую сумму. Ожидается, что Зинченко заменит в «Баварии» Альфонсо Дэвиса, который может покинуть команду.

В этом сезоне Зинченко отыграл за «Арсенал» во всех турнирах 34 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.