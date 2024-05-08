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Украина. Первая лига
08 мая 2024, 13:22 | Обновлено 08 мая 2024, 13:28
1943
17

В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК

Оперативное командование «Запад» отреагировало на информацию клуба Первой лиги

08 мая 2024, 13:22 | Обновлено 08 мая 2024, 13:28
1943
17
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
facebook.com/operationalcommandwest

Оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в западной части Украины дало публичный комментарий на информацию от футбольного клуба «Хуст» о том, что работники ТЦК на вокзале задержали игрока команды Николая Сираша, после чего связь с ним пропала.

«Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место.

Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды «Хуст», отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

В то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны.

Только вместе мы победим в этой войне!», – говорится в заявлении Оперативного командования «Запад».

Ранее сообщалось, что появились новые детали о Николае Сираше, которого забрали представители ТЦК.

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Хуст Первая лига Украины российско-украинская война чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Telegram
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Комментарии 18
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Владислав Антонов
Але ж по факту це викрадення людини, наче у якомусь Сомалі. Цивілізовано треба вирішувати такі питання, панове. Ізраїль - яскравий тому приклад.
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
MrStepanovM .
В сухому залишку ТЦК відповів: викрадаємо бо треба боронити країну
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+3
Паваротті
Якщо у вас на першому місці війна то оголосіть її це по-перше, по-друге Шахтар Динамо Кривбас Оболонь яка причина бронювання футболістів... критично важливі а що це означає на простій мові вони оборонний завод снаряди виготовляють чи танки ппо. ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ ПАНОВЕ ПОДВІЙНІ
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
Sunrise
В тексті йдеться про якись регламент і закон. Та яким регламентом чи законом передбачене зникнення зв`язку з людиною яку силоміць забирають люди у формі?
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+1
_Per4ecter_
І з якого часу хапати першого ліпшого з вулиці стало в Україні нормою? Це хибний метод, після якого залишаються прогалини в обороні. Ви не в Середньовіччі живете, а в двадцять першому, трясця вашій матері, столітті. Якщо потрібен хтось на конкретну вакансію, зробіть оголошення. Боїтеся, що знатиме хтось, кому знати не потрібно? Ви не дивилися фільмів із шпигунськими оборутками? Ні, ну справді, ви ж не австралопітеки там якісь.
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+1
ALKOSruLKA
Всі такі правильні, цивілізовані... Хто з Вас самостійно ходив до ТЦК уточнити свої дані (хоча б до війни) ?  ...без повістки, а так - по закону (яких ніхто з Вас не читає) але дуже часто ними апелює. Окремо хотілось би звернутися до організма, який глаголить лаптеногими наративами про "необхідність оголошення війни"... Не заглиблюючись в нормативку (бо твій інтелект цього не осягне) поясню просто, що війну оголошує той, хто нападає. В України - оборонна військова доктрина і відповідна їй нормативно-правова база, тому "оголошення війни" - це спекуляція неотесаних те.епнів. Ба більше, навіть якби цю війну оголосили - ти все рівно "воюватимеш" на своєму дивані, вигадуючи чергові відмазки.
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0
zhevasil
А почему он на связь не выходит? Он стал бесправным рабом без права пользования телефоном?
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0
icebeer
потому что не крот или мусор.
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0
Паваротті
Шо там казав Зіна про призов... відправте по електронній почті йому в Англію 18 травня повістку 
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0
Muskrat2
Якщо хоча б половина цих здорових левків не служать, то ні про яку справедливість в країні не може йти мова. Треба сильніше бити мішком по голові артистів і спортсменів, щоб більше ніколи паприколу не насували нам різних дилетантів.
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-1
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Паваротті
Висновок. Динамо не їде до Минаю, а Шахтар до Чорноморця. причина проста, дуже багато відео із проблемами ТЦК в цих двох областях, ще не дай боже повяжуть, і відправлють на фронт , случайно, вони ж не дивляться хто, головне шо чоловік і в бусік
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-2
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