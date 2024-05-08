В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК

Оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в западной части Украины дало публичный комментарий на информацию от футбольного клуба «Хуст» о том, что работники ТЦК на вокзале задержали игрока команды Николая Сираша, после чего связь с ним пропала.

«Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место.

Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды «Хуст», отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

В то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны.

Только вместе мы победим в этой войне!», – говорится в заявлении Оперативного командования «Запад».

Ранее сообщалось, что появились новые детали о Николае Сираше, которого забрали представители ТЦК.