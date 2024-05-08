Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК

Вчера, 7 мая, клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летний игрок команды Николай Сираш был доставлен работниками ТЦК и СП в военкомат.

Более подробно об этой ситуации рассказал главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин, который поделился мнениями об этой ситуации

– Владимир Борисович, что произошло с Николаем Сирашем?

– Он приехал поездом в Хуст, и представители ТЦК его забрали прямо на вокзале. Я полагаю, незаконно. Не было ни повестки, ничего, его просто отвезли в военкомат и связь с ним исчезла.

Мы играли на выезде, и Сираш после матча отпросился на один день, потому что у него больной ребенок, и его нужно было отвезти в больницу. Коля уехал в Киев, он переселенец из Чернигова, живет в Ирпене. Сираш все это время заботился о ребенке, а вчера вернулся и произошло такое. Сейчас его жена в Киеве одна с больным ребёнком.

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– Так Сираш до сих пор в военкомате?

– Его не отпустили. Никакой информации о нем нет, Николай не на связи, его телефон выключен. Человека просто похитили среди бела дня, без повестки, без всяких оснований.

– Как вы узнали, что Сираша везут в ТЦК?

– Перед тем как у него забрали телефон, Коля успел набрать моего помощника и все рассказал.

– Что говорят в ТЦК?

– Ничего! Мы пытались узнать вчера хоть что-нибудь в военкомате, но с нами никто не разговаривает и ничего не объясняет. Они не хотят общаться и трубку даже не берут. Единственное, что удалось узнать, Сираш уже в Мукачево, он ночью отправил смс знакомому. Куда его везут, я не знаю.

– Куда вы обращались по поводу сложившейся ситуации?

– Клуб написал письмо в ПФЛ и в УАФ. Мы поставили в известность всех, но пока нет никакой реакции. Мы не знаем, что делать дальше. К примеру, приедет ФК «Чернигов» к нам на матч, а их на вокзале «упакуют». Или с нами такое произойдет на выезде. Или приедут на стадион и заберут всю команду оттуда, человек пять-шесть у нас подпадает под призывной возраст. Я не могу гарантировать, что мы сыграем в субботу матч Первой лиги против «Чернигова». Надо что-нибудь делать. Президент «Хуста» пытался вчера звонить в Киев, но... Честно говоря, всем все равно.

– То есть, УАФ и ПФЛ не знают, что делать?

– Дело не в том, что не знают, что делать. Проблема в чем? Если мы проводим соревнования, то должны понимать, на каких правилах и условиях. УАФ должна давать какие-либо гарантии проведения соревнований. Во время соревнований профессиональные клубы должны быть защищены, чтобы не было таких ситуаций, хотя бы на время проведения чемпионата или на время действия срока контрактов футболистов. С 18 мая, когда вступит в силу Закон о мобилизации, все еще усилится.

Если ничего не изменится, команды будут просто сниматься с чемпионата Украины, потому что не могут гарантировать сотрудничество для футболистов.

– Каково ваше личное мнение о том, что представители ТЦК могут забрать человека прямо с улицы?

– К сожалению, в нашей стране законы не работают. «Упаковка» в бусики – это путь в никуда. Люди, которые занимаются этим, работают против нашей страны.

Что касается футболистов, то нам нужно определиться. Если все должны служить, то тогда не нужно проводить чемпионат, будем заниматься другими вещами.

– Возникает вопрос, чем футболисты лучше представителей других профессий?

– Ничем. Здесь вопрос не в футболистах, а в определенных правилах и законах. Если у нас проводится чемпионат, то должны быть гарантии участия для футболистов во время его проведения. В противном случае команды будут распадаться. Как я позову игрока в «Хуст», если его могут просто забрать на улице? А если заберут пять футболистов, шесть, десять? Должны быть какие-то правила!