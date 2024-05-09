Германия против Испании на Уэмбли. Определена финальная пара Лиги чемпионов

Вечером 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Команды встречались в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на Альянце Арене завершился вничью (2:2).

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В ответном матче на гол Альфонсо Дэвиса для гостей Реал ответил победным дублем Хоселу в конце игры (2:1). За галактикос весь матч сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

В финале ЛЧ 1 июня в Лондоне на Уэмбли мадридский Реал сыграет против немецкой Боруссии Д, которая днем ранее во второй раз одолела парижский ПСЖ (1:0, 1:0).

Лига чемпионов 2023/24

1/2 финала. Ответный матч, 8 мая, Мадрид

Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия) – 2:1

Гол: Хоселу, 88, 90+1 – Альфонсо Дэвис, 68

Первый матч – 2:2

Финал. Лондон. Уэмбли, 1 июня