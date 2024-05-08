5:0: компенсировать или не компенсировать?

…Шли последние минуты матча украинской премьер-лиги «Динамо» (Киев) – «Колос». Судьба поединка была уже решена: фавориты побеждали со счетом 5:0 (едва ли не каждый удар киевлян в створ ворот имел голевое проявление!). Киевские болельщики (в официальном протоколе наличествует цифра в 1687 человек – почти вся разрешенная квота на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского) были отнюдь не прочь продлить голевое пиршество и ожидали информацию о компенсированном во 2-м тайме времени (да и, как сказал один из преданных поклонников «Динамо», нужно же Бенито, вышедшему на поле на 85-й минуте, побегать хотя бы 10 минут). Однако не дождались киевские тифози соответствующей цифири на инфотабло в руках 4-го судьи: как только временной отсчет зашел на показатель 90:00, арбитр матча 37-летний Денис Шурман из Киевщины дал финальный свисток.

…Шли последние минуты матча английской премьер-лиги «Челси» – «Вест Хэм». Судьба поединка была решена заранее: «аристократы» побеждали «молотобойцев» со счетом 5:0 (хозяева «Стэмфорд Бридж» нанесли целых 14 ударов в створ ворот!). Многие болельщики «Вест Хэма» уже покинули гостевую трибуну, а фаны «пенсионеров» (общая посещаемость матча – 39 295 зрителей) жаждали продолжение избиения соперников по дерби. Да и 20-летнему Алфи Гилкристу, который на 89-й минуте заменил автора первого гола в матче Коула Палмера, стоило хотя бы немного ощутить ритм игры. Арбитр матча 40-летний Энди Медли из Хаддерсфилда компенсировал 5 минут.

Getty Images/Global Images Ukraine

Какой, так сказать, компенсаторный механизм вам больше по душе? Помню, что впервые явление некомпенсации ни одной минуты ко 2-му тайму при крупном счете в пользу одной из команд я наблюдал когда-то в матче итальянской серии А. И во второй, и в третий раз – именно в том турнире. Потом услышал немало комплиментов от уважаемых комментаторов разных стран по поводу таких действий арбитров. С удивлением отметил, что отзывались они положительно, но как-то медленно. То есть где-то через месяц-другой после того, как это произошло впервые, те, кто, собственно, должен пристально следить за подобными тенденциями, начали как-то на это реагировать, а первый подобный случай по большому счету остался незамеченным.

В наше время положительная риторика относительно нулевой компенсации не стихает. Нередко от комментаторов слышится: зачем немало компенсировать при астрономическом счете на табло, чтобы что? Не издевательство ли это над бедолагами-неудачниками? Не лучше ли прекратить их страдания? И, должен признать, голос подобных нарекателей все громче. Однако стоит ли рефери руководствоваться эмоциями? Искренне уважаю Дениса Шурмана за высокую квалификацию и понимание игры. Но, по-моему, в описываемом контексте правильно поступил именно его британский коллега. Почему? Футбольные соревнования – это не один отдельно взятый поединок. Конкретный матч является составной частью регулярного чемпионата, где среди критериев определения того или иного места пусть и не главным, но и не последним в соответствующем перечне является разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому считаю, что компенсация времени во 2-м тайме (а именно после перерыва «Динамо» и «Колос» суммарно использовали 5 заменных слотов – это 2,5 компенсированных минуты, да и на празднование 5-ти голов ушло определенное время) – это не прихоть Фемиды, а один из факторов, влияющий на итоговые результаты чемпионата. Мне возразят: один гол – туда, один гол – сюда, ну, очень-очень редко в чемпионатах случается такая острота борьбы, что все решают какие-то один-два гола в общей разнице мячей. Если брать один матч, то действительно так, изредка один-два гола в компенсированное время повлияют на общий итог таблицы. Однако за сезон в целом таких игр, где в компенсированное время матча с решенной судьбой что-то, да забьют, может набраться несколько. Кроме того, не только за место в таблице ведь идет борьба.

Собственно, «соревнований во время соревнований» несколько. Это и спор бомбардиров как в конкретном чемпионате, так и в общеисторическом списке (некомпенсированное время в определенной степени отнимает шанс увеличить голевые достижения у участника матча с нулем компенсированных минут), и борьба между голкиперами за наибольшее количество сухих матчей (как в конкретике, так и в глобальном подсчете), и возможные предупреждения-удаления, которые могут повлиять на потенциальные дисквалификации (даже тогда, когда судьба матча решена, некоторые футболисты наших клубов не сдерживают эмоций или откровенной злобы и бывают наказаны арбитрами). Словом, нюансов немало, и пренебрегать ими, по-моему, не стоит. Компенсированное время отнюдь не пустяк, а бережный подход к нему со стороны рефери – не казуистика-крючкотворство.

Алексей РЫЖКОВ