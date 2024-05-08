Удержать чемпионов: каких игроков Байер может потерять летом

Байер досрочно выполнил задачу-максимум – выиграл историческое чемпионство. Но это еще не конец сказочного сезона для фармацевтов. Они могут выиграть и другие трофеи, включая Лигу Европы. Однако лето будет непростым для немецкого клуба. Байер сохранил главного тренера Хаби Алонсо, но с игроками все будет сложнее. Многие из них находятся под пристальным вниманием топ-клубов. Некоторых из них фармацевтам будет сложно удержать даже после чемпионства.

Далее рассмотрим игроков, которых Байер может потерять летом.

Эдмонд Тапсоба

Тапсоба проводит уже пятый сезон в составе Байера. Он 4 года является основным центрбеком "фармацевтов". Если бы не чемпионство, можно было бы сказать, что 25-летний защитник заслужил на повышение. После титула так говорить не совсем правильно, но варианты с топ-клубами у него все равно остаются. К игроку есть большой интерес из АПЛ. Летом его услугами интересовались Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. По ходу текущего сезона к ним присоединились еще несколько клубов. Интерес к футболисту повышается, поэтому рано или поздно он сделает большой шаг вперед.

Йосип Станишич

Станишич пребывает в системе Баварии с 2017 года. Все это время мюнхенцы держали игрока у себя, а когда у них появились проблемы с защитниками, они отправили его в Байер на правах аренды. Хорват не просто помог конкуренту рекордмайстра в борьбе за титул, но и забил гол в матче против Баварии, который, вероятно, определил исход чемпионской гонки. Йосип не всегда выходит на поле в стартовом составе, но в целом стал хорошим игроком в команде Алонсо. По данным немецких СМИ, фармацевты хотят выкупить 24-летнего центрбека, но сделать это будет сложно. Мюнхенцы не намерены отпускать футболиста второй раз подряд и рассчитывают на него в следующем сезоне. Впрочем, многое будет зависеть и от позиции нового тренера.

Джонатан Та

Getty Images. Джонатан Та

Еще один защитник Байера, который может перейти в Баварию. Та выступает в Леверкузене уже 9 лет. Контракт футболиста с фармацевтами рассчитан до июня 2025 года и его будущее сейчас является очень важным вопросом для клуба. Генеральный директор фармацевтов Фернандо Карро в недавнем интервью заявил о нежелании терять игроков бесплатно. Он надеется, что немец останется в Байере, но если Та откажется от продления контракта, клуб укажет ему на трансферный рынок. Согласно последним новостям, в подписании 28-летнего центрбека заинтересована Бавария, которая готова заплатить за него 20 млн евро. Игрок заинтересовался продолжением карьеры в мюнхенском клубе. Может с этого что-то и получится.

Алехандро Гримальдо

Гримальдо проводит первый в сезоне в Байере, который является для него лучшим в плане результативности. Только в Бундеслиге 28-летний фулбек записал на свой счет 22 очка по системе гол+пас (9+13). Еще в его активе 2 забитых мяча и 3 ассиста в Лиге Европы. Испанец и в Бенфике выступал неплохо, но в Германии заявил о себе на весь мир. Неоднократно сообщалось о том, что Барселона хочет вернуть своего воспитанника, но сделать это будет сложно. Даже если "фармацевты" и пойдут на продажу игрока, трансферная сумму будет огромной. К тому же в подписании футболиста заинтересованы также Бавария, Ливерпуль и Челси. У этих клубов финансовая ситуация лучше, чем у "сине-гранатовых".

Джереми Фримпонг

Фримпонг проводит уже четвертый сезон в составе Байера, но прорывными для него стали две последние кампании. В прошлом сезоне 23-летний хавбек забил 8 голов и отдал 7 результативны передач в Бундеслиге, набрав 15 очков по системе гол+пас. В нынешней кампании он уже повторил этот показатель. Манчестер Юнайтед еще прошлым летом пытался подписать голландца, но что-то не получилось. МЮ до сих пор сохраняет интерес к игроку, но теперь на него есть и другие претенденты, среди которых Бавария и мадридский Реал. Любой желающий клуб может активировать клаусулу футболиста до начала чемпионата Европы. Сумма отступных составляет 40 млн евро. Если кто-то будет готов ее заплатить, далее все будет зависеть от решения игрока.

Флориан Вирц

Getty Images. Флориан Вирц

После ухода Кая Хаверца новой звездой Байера стал Вирц. Флориан перешел к "фармацевтам" зимой 2020 года из Кельна, а летом уже был переведен в первую команду. Молодой немец стремительно прогрессировал все минувшие годы и продолжает делать это до сих пор. 22-летний хавбек проводит свой лучший сезон в Бундеслиге, набрав 22 очка по системе гол+пас (11+11). Он является вторым лучшим ассистентом Байера и всего немецкого чемпионата после своего одноклубника Гримальдо и одним из лучших бомбардиров "фармацевтов". Главным претендентом на игрока считается мадридский Реал. Бавария тоже в списке. В Леверкузене оценивают своего футболиста в 150 млн евро. Сам Вирц ранее заявлял о желании остаться в Байере как минимум до лета 2025 года, но все может измениться, если немца позовет к себе действительно большой клуб.

Виктор Бонифасе

Бонифасе стремительно ворвался в Бундеслигу, начав оформлять дубли с первых матчей. Байер подписал Виктора прошлым летом из Юниона за 20,5 млн евро, ни разу не пожалев об этом. Несмотря на травму, которая выбила его из колеи на несколько месяцев, 24-летний нападающий является лучшим бомбардиром своей команды наряду с Вирцем, забив 11 мячей в чемпионате Германии. При этом он еще и отдал 8 результативных передач. На игрока есть спрос в Европе, учитывая, насколько активно топ-клубы охотятся за качественными форвардами. В его подписании заинтересованы Челси, Арсенал и Ювентус, который перестраховывается на случай уход Душана Влаховича. Байер не хочет продавать футболиста, но бывают предложения, от которых клубы не могут отказаться.

Текст: meta.ua/sport