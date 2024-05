ВИДЕО. Представлена официальная песня Евро-2024

Сегодня, 10 мая была представлена официальная песня Евро-2024 под названием Fire (в переводе с английского – огонь, – прим.). Ее выполнили итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок группа «OneRepublic» и немецкая исполнительница Leony (Ким Петрас).

Песню будут использовать в телевизионных заставках и при выходе команд на стадион перед началом матчей турнира.

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июня. Сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

