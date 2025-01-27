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27 января 2025, 06:16 |
2120
1

ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище

Знакомимся с Юстыной Данелевич

27 января 2025, 06:16 |
2120
1
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
Instagram. Юстына Данелевич

19-летний вратарь «Руха» и сборной Украины U-19 Маркиян Бакус встречается с Юстыной Данелевич.

Девушка не только очень красива, но и очень талантлива – Юстына занимается хореографией и уже в 16 открыла свою танцевальную студию.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«До бесконечности ❤️», – вот так подписала их общее фото на своей странице в Instagram красивица.

Юстына Данелевич – точно входит в рейтинг самых горячих девушек украинских футболистов.

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фото lifestyle Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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А зранку без макіяжу можна і на полювання брати
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