Другие новости27 января 2025, 06:16 |
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ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
Знакомимся с Юстыной Данелевич
27 января 2025, 06:16 |
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19-летний вратарь «Руха» и сборной Украины U-19 Маркиян Бакус встречается с Юстыной Данелевич.
Девушка не только очень красива, но и очень талантлива – Юстына занимается хореографией и уже в 16 открыла свою танцевальную студию.
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«До бесконечности ❤️», – вот так подписала их общее фото на своей странице в Instagram красивица.
Юстына Данелевич – точно входит в рейтинг самых горячих девушек украинских футболистов.
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