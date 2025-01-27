ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище

19-летний вратарь «Руха» и сборной Украины U-19 Маркиян Бакус встречается с Юстыной Данелевич.

Девушка не только очень красива, но и очень талантлива – Юстына занимается хореографией и уже в 16 открыла свою танцевальную студию.

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«До бесконечности ❤️», – вот так подписала их общее фото на своей странице в Instagram красивица.

Юстына Данелевич – точно входит в рейтинг самых горячих девушек украинских футболистов.