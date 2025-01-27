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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 23:39 | Обновлено 27 января 2025, 23:49
213
0

Шестая потеря зимой. Черноморець покинул еще один игрок

Без кадровых изменений в Одессе не обходится: ушел Борис Лотоцкий

27 января 2025, 23:39 | Обновлено 27 января 2025, 23:49
213
0
Шестая потеря зимой. Черноморець покинул еще один игрок
ФК Черноморец. Борис Лотоцкий

Список футболистов, которые покинули одесский Черноморец в период зимнего антракта в текущем чемпионате, на отметке 5 человек не остановился.

Как стало известно Sport.ua, болельщики больше не увидят в составе команды моряков защитника Бориса Лотоцкого, который пришел летом 2024 года из винницкой Нивы. В ней до перехода в одесский клуб он был ключевым исполнителем, проведя в львиной доле матчей все игровое время.

Однако в Черноморце у него дела не заладились. На старте сезона 2024/25 Лотоцкий дважды появлялся на поле в конце матча после выхода на замену, а вскоре получил травму и некоторое время восстанавливался. За период пребывания в команде новичок так и не удивил тренерский штаб, поэтому вынужден был покинуть Одессу.

Еще раньше разошлись дороги с одесским клубом и у полузащитника Александра Васильева, а до этого покинули Черноморец Роман Савченко, Михаил Хромей, Евгений Янович и Владислав Калин. До сих пор остается неопределенной судьба Ивана Петряка, который играл в Одессе на правах аренды, как и четверо вышеупомянутых футболистов.

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Черноморец Одесса Нива Винница трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта Александр Васильев Роман Савченко Михаил Хромей Евгений Янович Владислав Калин Иван Петряк инсайд аренда игрока
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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