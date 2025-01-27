Шестая потеря зимой. Черноморець покинул еще один игрок

Список футболистов, которые покинули одесский Черноморец в период зимнего антракта в текущем чемпионате, на отметке 5 человек не остановился.

Как стало известно Sport.ua, болельщики больше не увидят в составе команды моряков защитника Бориса Лотоцкого, который пришел летом 2024 года из винницкой Нивы. В ней до перехода в одесский клуб он был ключевым исполнителем, проведя в львиной доле матчей все игровое время.

Однако в Черноморце у него дела не заладились. На старте сезона 2024/25 Лотоцкий дважды появлялся на поле в конце матча после выхода на замену, а вскоре получил травму и некоторое время восстанавливался. За период пребывания в команде новичок так и не удивил тренерский штаб, поэтому вынужден был покинуть Одессу.

Еще раньше разошлись дороги с одесским клубом и у полузащитника Александра Васильева, а до этого покинули Черноморец Роман Савченко, Михаил Хромей, Евгений Янович и Владислав Калин. До сих пор остается неопределенной судьба Ивана Петряка, который играл в Одессе на правах аренды, как и четверо вышеупомянутых футболистов.