Украина. Премьер лига27 января 2025, 04:47 | Обновлено 27 января 2025, 06:04
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Игрок Полесья, проходя просмотр в Черноморце, повредил колено
Защитник Сергей Корнийчук вернулся в житомирский клуб
27 января 2025, 04:47 | Обновлено 27 января 2025, 06:04
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20-летний левый защитник Сергей Корнийчук вернулся в житомирский «Полисс» с травмой колена.
Во время учебно-тренировочных сборов в «Черноморце», где футболист должен был играть на правах аренды во второй части сезона, он получил повреждение колена.
Корнийчук будет несколько дней заниматься по индивидуальной программе, сообщает ТаТоТаке.
Руководство «Полесья» решило оставить его в расположении клуба, рассматривая как потенциальную замену Артему Смолякову, переходящему в «Лос-Анджелес» в MLS.
Читайте также:Переход двух игроков Полесья в Черноморец не состоится
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