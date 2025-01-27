Игрок Полесья, проходя просмотр в Черноморце, повредил колено

20-летний левый защитник Сергей Корнийчук вернулся в житомирский «Полисс» с травмой колена.

Во время учебно-тренировочных сборов в «Черноморце», где футболист должен был играть на правах аренды во второй части сезона, он получил повреждение колена.

Корнийчук будет несколько дней заниматься по индивидуальной программе, сообщает ТаТоТаке.

Руководство «Полесья» решило оставить его в расположении клуба, рассматривая как потенциальную замену Артему Смолякову, переходящему в «Лос-Анджелес» в MLS.